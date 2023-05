Verdacht auf Brandstiftung Transporter in Potsdam ausgebrannt

In einem Garagenkomplex im Potsdamer Stadtteil Waldstadt I ist am Sonntagabend ein Transporter ausgebrannt. Das Fahrzeug war im Tiroler Damm zwischen zwei Garagen abgestellt. Obwohl die Feuerwehr schnell eingriff, brannte der Transporter vollständig aus. Zwei angrenzende Garagen wurden nach Angaben der Polizei leicht beschädigt, aber ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Zusammenhang mit einer qualmenden Papiertonne in der Nähe wird geprüft. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Transporters dauern an, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag um 21.15 Uhr alarmiert.