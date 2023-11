Vereinssport in Potsdam FSV Babelsberg 74 erhält Millionenförderung für neues Gebäude

Bessere Bedingungen für 500 Fußballerinnen und Fußballer: Der Sportverein FSV Babelsberg 74 soll ein neues Vereinsgebäude bekommen. Dafür übergab Claudia Zinke (SPD), Staatssekretärin im Landessportministerium, am Sonntag einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,3 Millionen Euro an den Verein. Wie das Ministerium am Sonntag mitteilte, stammen die Mittel aus dem sogenannten Goldenen Plan Brandenburg, mit dem das Land die Sanierung oder den Bau von vereinseigenen oder gepachteten Sportanlagen in Kommunen unterstützt. Rund 340.000 Euro davon stammen aus dem Brandenburg-Paket, das krisenbedingte Mehrkosten abfedern soll.

Altbau ist marode

Das bestehende Vereinsgebäude sei alt, marode und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen im Hinblick auf Hygiene, Energieeffizienz und Ästhetik, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Neubau soll das Bestandsgebäude ersetzen. Geplant sind auf zwei Etagen Umkleiden und Sanitäranlagen, eine Küche sowie Räume für die Verwaltung des Vereins. Die Gesamtkosten werden auf 2,7 Millionen Euro geschätzt.

„Mit Sportangeboten in neun Abteilungen für die ganze Familie beweist der Verein großen Einsatz und ist zu einer Stütze in der Brandenburger Sportlandschaft geworden“, sagte Zinke laut Mitteilung bei der Übergabe. Der FSV Babelsberg 74 wurde 1974 als Sektion Fußball innerhalb der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) Wissenschaft Babelsberg gegründet. Nach der Auflösung 1990 gründeten ehemalige Mitglieder den Verein im selben Jahr neu. Heute hat dieser 600 Mitglieder, davon etwa 500 im Fußball. Mehr als 350 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche.