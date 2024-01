Verkehr in Potsdam Baustellen, Vollsperrungen und Staugefahr ab 15. Januar

Die dritte Januarwoche beginnt mit vereinzelten Vollsperrungen. Für Tiefbauarbeiten wird die Straße Am Großen Herzberg in Potsdam Nord zum Knotenpunkt. In der Feldmark ist vom 15. bis 26. Januar gesperrt.

In der Kirschallee in Bornstedt sorgt eine Kranaufstellung für eine Vollsperrung vom 15. bis 16. Januar zwischen Melchior-Bauer-Straße und Hermann-Mächtig-Straße. Die Forstallee in Groß Glienicke wird vom 16. bis 18. Januar ebenfalls wegen einer Kranaufstellung auf Höhe Nummer 4 voll gesperrt. Die Straße Brauhausberg in Höhe Finkenweg wird vom 20. bis 21. Januar halbseitig gesperrt. Auch hier wird ein Kran aufgebaut. Der Verkehr werde durch eine Lichtsignalanlage geregelt, teilt das Potsdamer Rathaus mit.

Weiterhin voll gesperrt bleiben in diese Woche der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße (Liefer- und Anwohnerverkehr wird über Reiherbergstraße umgeleitet), die Abfahrt der Nutheschnellstraße Wetzlarer Straße (Umfahrung über die Abfahrten Neuendorfer Straße oder Horstweg) sowie die Fußgängerbrücke zum Stern-Center. Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet. Bestehende Einschränkungen durch eingeengte Fahrbahn bestehen weiterhin in der Neuendorfer Straße in Richtung Kirschsteigfeld und der Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben stadtauswärts.

Der größte Engpass bleibt rund um das Leipziger Dreieck. Für den Verkehr steht je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Umleitungsstrecken über die Straße Brauhausberg oder Horstweg sind mit ausgeschildert. Der stadteinwärtige Verkehr wird über den Brauhausberg geführt. Die Buslinien fahren stadteinwärts und -auswärts nur noch über den Brauhausberg. Es ist mit erheblichem Stau rund um das Leipziger Dreieck zu rechnen, so die Stadt.