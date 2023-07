Verkehrsuntersuchung Land erfasst Fahrzeugströme in Potsdam

Im Rahmen des Luftreinhalteplans, um die Belastung von Feinstaub und Stickstoff zu minimieren, untersucht das Land Brandenburg am Donnerstag, 6. Juli, zwischen 7 und 18 Uhr den Verkehr auf der Großbeerenstraße und der Zeppelinstraße. Beide Verkehrswege gehörten in der Vergangenheit zu den am stärksten von Schadstoffen belasteten Straßen in Potsdam.

Untersucht werden die unterschiedlichen Typen-, Hubraum- und Schadstoffklassen auf den Straßen, teilte das brandenburgische Umweltministerium mit. Mit der dafür notwendigen Erfassung der Kennzeichen sei die Firma SVU Dresden beauftragt worden, hieß es weiter. Die Erhebung sei mit der Datenschutzbeauftragten des Landes abgestimmt.

Das bei der Erfassung eingesetzte Videosystem registriert nur die Kennzeichen, nicht die Insassen. Die Daten werden an das Kraftfahrtbundesamt übermittelt und dort anonymisiert verwendet. Das Amt übermittelt anschließend nur emissionsrelevante Merkmale der erfassten Fahrzeuge. Ein Bezug zum Fahrzeughalter werde nicht hergestellt, hieß es ausdrücklich.