Verkehrszählung verschoben Potsdam zählt vorerst keine Autos

Potsdam und die umliegenden Gemeinden wachsen seit Jahren dynamisch – und mit ihnen der Verkehr von und nach Potsdam. Jedenfalls kann man den Eindruck haben, dass es so ist. Ob das wirklich der Fall ist, und wohin all die Autos fahren, hat die Stadt in den Jahren 2011 und 2016 mit einer sogenannten Kordonzählung untersucht.

Dabei geht es darum zu erfassen, wie viele Autos nach Potsdam hinein und wieder hinaus fahren und wieviel Durchgangsverkehr es gibt. 24 Stunden lang wurden sämtliche Nummernschilder an den Stadtgrenzen sowie auf der Langen Brücke und der Humboldtbrücke eingescannt. An 15 Messstellen in Potsdam und neun in Potsdam-Mittelmark wurde zudem die gesamte Verkehrsbelastung an den Straßenabschnitten gemessen. 2016 kostete das 100.000 Euro. Die Daten sollten als Grundlage der künftigen Verkehrsplanung dienen, insbesondere der Verbesserung des Verkehrsangebotes zwischen Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Mit einer neuen Zählung hat es die Stadt nicht eilig: „Eine Wiederholung der Kordonerhebung ist für die Jahre 2024 oder 2025 geplant“, teilte die Stadtverwaltung auf PNN-Anfrage mit. Dabei ist es durchaus möglich, dass sich seit der letzten Zählung einiges verändert hat. So war allein zwischen 2011 und 2016 die Zahl der ein- und auspendelnden Fahrzeuge um 18 Prozent gewachsen.

Fürs erste komme die Stadt jedoch auch ohne die aufwendige Kordonerhebung aus. „In der Landeshauptstadt Potsdam sind im gesamten Stadtgebiet in einem dichten Netz Dauerzählstellen installiert.“ Diese würden zur Steuerung des Verkehrs und für die Erstellung von Konzepten wie dem Stadtentwicklungskonzept Verkehr verwendet. Viele der erhobenen Daten behält die Stadtverwaltung nicht für sich, sondern stellt sie auf der Webseite mobil-potsdam.de zu Verfügung. Dort gibt es unter anderem Informationen über Baustellen, Parkplätze und Staus.

