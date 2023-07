Verspätet und noch teurer Feuerwehrhaus Sacrow soll im September eröffnen

Der Neubau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Sacrow soll im September in Betrieb gehen. Das teilte Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage mit. Die Planungen für das Gebäude reichen schon Jahre zurück. „Aufgrund verspäteter Materiallieferungen schob sich die Maßnahme zeitlich in den Winter und einige Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht wie geplant durchgeführt werden“, erläuterte Klier.

Der Bau des Geräte- und Sozialgebäudes wird zudem teurer als geplant. So war die Stadt Ende 2022 noch von Investitionskosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro ausgegangen. Die Baukosten sind nach aktuellem Stand auf 2,1 Millionen Euro gestiegen. „Der Grund liegt in gestiegenen Angebotspreisen und erhöhten Mengen beim Erdaustausch“, sagt Stadtsprecher Klier.

Bislang müssen sich die Feuerwehrleute neben den Fahrzeugen umziehen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Noch beim Richtfest im Oktober 2022 war eine Inbetriebnahme im Mai 2023 angestrebt worden. Doch das Projekt reicht noch wesentlich länger zurück: Schon 2017 war davon die Rede, dass Sacrow, zusammen mit Marquardt, Sacrow, Eiche und Golm, neue oder modernisierte Gerätehäuser erhalten sollten – bis 2021. Die geplanten Neubauten sollen auch dazu beitragen, das Engagement für die Freiwilligen Feuerwehren attraktiver zu gestalten und dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Das Tor ist zu eng für das Löschfahrzeug. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Neubau entspricht heutigen Vorschriften

An der Notwendigkeit einer Erneuerung des Gerätehauses besteht kein Zweifel. Im Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Potsdam von 2022 heißt es unmissverständlich: Das alte Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in Sacrow „entspricht nicht den gängigen Vorschriften und ist nicht arbeitsfähig“. So ist beispielsweise die Torausfahrt zu eng für die Feuerwehrfahrzeuge. Zudem müsse das Tor immer noch manuell geöffnet werden. Der Boden sei uneben, daher bestehe eine Verletzungsgefahr. Im alten Gebäude gibt es außerdem keine Umkleiden. Feuerwehrmänner und -frauen müssen sich neben den Fahrzeugen umziehen. Es fehlt auch an Abstellflächen und Schulungsräumen.

Das soll sich mit dem Neubau ändern. Das neue Geräte- und Sozialgebäude der Feuerwehr in Sacrow in der Kladower Straße hat eine Nutzfläche von 270 Quadratmetern, verteilt auf das Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Hier sind Umkleideräume für Männer und Frauen mit Sanitärbereichen untergebracht. Ebenfalls eingebaut werden eine Küche, ein Wehrführerbüro sowie einen Schulungsraum mit einem integrierten Raum für Lernmaterialien.

Kernstück des neuen Gerätehauses ist die Fahrzeughalle. Sie hat eine Nutzfläche von 170 Quadratmetern und bietet damit Platz für ein Löschfahrzeug, einen Mannschaftstransportwagen und einen Bootstrailer. In der Halle ist auch ein offener Werkstattbereich mit Stiefelwaschanlage sowie einer Abgasabsauganlage geplant.