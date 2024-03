„Verstoß gegen die Vertraulichkeit“ Mike Schubert kritisiert Ehrenrat und will sich im Hauptausschuss äußern

Der wegen diversen Vorwürfen in Bedrängnis geratene Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) greift den von Stadtpräsident Pete Heuer (beide SPD) mit zur Aufklärung gebildeten Ehrenrat an. Im Hauptausschuss am Mittwochabend nannte Schubert dessen Vorgehen einen „Verstoß gegen die Vertraulichkeit“.