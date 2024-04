Verzögerte Stadionsanierung Potsdam Royals sorgen sich vor großen Einnahmeverlusten und Imageschaden

Die verzögerte Sanierung des Stadions am Luftschiffhafen bringt das Football-Team Potsdam Royals zwei Wochen vor Saisonbeginn in eine „verheerende Krise“. Der Verein sorgt sich um „große Einnahmeverluste und ein nicht absehbarer Imageschaden“, heißt es in einer Erklärung auf der Vereinswebsite, in der der Verein die Landeshauptstadt und den Fußballverein SV Babelsberg 03 aufs Schärfste kritisiert.

Noch immer liege kein Nutzungsvertrag für ein Stadion in Potsdam vor. Ohne Vertrag könnten weder Saison- noch Einzeltickets für das erste Heimspiel am 11. Mai verkauft noch professionell geplant werden. Laut der „Märkischen Allgemeinen“ droht dem deutschen Meister im American Football sogar der Lizenz-Entzug.

Kritik an der Stadt und dem SV Babelsberg 03

„Wir sind nicht Schuld an dieser Misere! Hätte man im letzten Jahr auf unsere Anfrage reagiert und uns über die Situation informiert, hätten wir die Saison anders geplant! Das Verhalten der Verantwortlichen ist einfach nur enttäuschend!“, sagt Jens Torsten Müller, Präsident der Potsdam Royals. In den Treffen mit den verantwortlichen Instanzen der Landeshauptstadt Potsdam, dem Sportpark Luftschiffhafen und der Pro Potsdam seien Ausreden und völlig illusorische Lösungsvorschläge unterbreiten worden.

Die Potsdam Royals Die Potsdam Royals haben im vergangenen Jahr erstmals die Deutsche Meisterschaft im Football gewonnen. Der Verein verfügt über mehrere Mannschaften, gerade auch im Jugendbereich. Die Royals waren auch im Zuge der aktuellen Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mit in den Fokus geraten, unter anderem wegen einer fragwürdigen Sportplatzfreigabe.

Ursprünglich war geplant, dass die Royals ihre Heimspiele im Stadion des Luftschiffhafens austragen werden. Die verzögerten Sanierungsarbeiten und die unfertige Ringbahn erschweren nun den Zugang für die mehr als 3000 erwarteten Gäste im Stadion. „Die Baustelle zwingt uns, den Kinderspielbereich und das Catering nach draußen zu verbannen. Um zu den Toiletten zu gelangen, muss man das Stadion verlassen“, so Müller. „Mit knapp 400 überdachten Sitzplätzen und einem nicht zumutbaren VIP-Bereich ist eine vernünftige Planung für Heimspiele mit 2000 bis 4000 Zuschauern eine Farce!“

Enttäuscht zeigt sich Müller auch vom Fußballverein SV Babelsberg 03. Dessen Karl-Liebknecht-Stadion sei der einzige Lichtblick, doch weigere sich der Verein, den Royals Unterschlupf zu gewähren. Bereits in der vergangenen Saison müsste das Football-Team in der Baustelle am Luftschiffhafen spielen.