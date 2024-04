VIP-Ticket-Affäre des Potsdamer Oberbürgermeisters Ehrenrat erhält bisher keine Informationen

In der VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) kommt der Ehrenrat der Stadtverordneten bei der Beschaffung von Informationen nicht weiter. So sind die Bemühungen, bei der Kommunalaufsicht im Brandenburger Innenministerium und bei Schubert direkt Auskünfte über den Stand des Disziplinarverfahrens gegen den Oberbürgermeister einzuholen, bisher erfolglos geblieben. Das bestätigte der Sprecher des von den wichtigsten Fraktionen gebildeten Gremiums, Sascha Krämer (Linke), den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) am Donnerstag auf Anfrage.