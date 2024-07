VIP-Ticket-Affäre Korruptionsexperte soll prüfen, was Potsdams Oberbürgermeister nachzahlen muss

Es war der 15. Mai, als Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vor den Stadtverordneten wortreich in Aussicht stellte, dass er jetzt doch für kostenfreie VIP-Karten für sich und seine Ehefrau nachträglich bezahlen will, wenn die Annahme der jeweiligen Tickets beanstandet wird. Zu diesem Zweck kündigte er ein weiteres Prüfverfahren an. Er werde den städtischen Antikorruptionsbeauftragten, den externen Ombudsmann und die Organisation Transparency International (TI) bitten, alle seine Teilnahmen an Sportveranstaltungen seit 2019 zu prüfen, mit und ohne Begleitung.

Doch die Ergebnisse sind bisher überschaubar. Allerdings scheint Transparency die Aufgabe ernst zu nehmen. So entsendet TI den Jura-Professor Matthias Einmahl, der mehrere Bücher zur Korruptionsprävention geschrieben hat und an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Köln lehrt. Die Personalie teilte ein Sprecher der überregional bekannten Anti-Korruptionsorganisation auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mit. Die eigentliche Arbeit habe aber noch nicht begonnen.

Im Zuge dessen werde sich Experte Einmahl laut TI aber „eng abstimmen“ mit der neuen Taskforce „Politische Repräsentation“. Diese habe Transparency „zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den durch die Vorgänge in Potsdam aufgeworfenen Fragen eingerichtet“, so der Sprecher. Wegen der sogenannten VIP-Ticket-Affäre ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts der Vorteilsannahme gegen Oberbürgermeister Schubert. Die Stadt Potsdam ist seit rund 15 Jahren Mitglied bei Transparency.

Die VIP-Ticket-Affäre Bei den Ermittlungen der auf Korruptionsdelikte spezialisierten Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geht es um die möglicherweise unzulässige Teilnahme von ihm und seiner Ehefrau an Sportveranstaltungen mit kostenfreien VIP-Tickets. Schubert bestreitet, korrupt zu sein, und beruft sich auf seine Repräsentationspflichten. Auch gegen mögliche Vorteilsgeber aus Sportvereinen wird ermittelt. Das Ausmaß der von den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) publik gemachten Affäre ist immer noch unklar, weil sowohl Schubert als auch Vereine wie der VfL Potsdam weiterhin Presseanfragen zu Vergabe und Nutzung der kostenfreien Tickets nicht oder nur ausweichend beantworten. Allerdings sind mehrere konkrete Fälle durch PNN-Recherchen bekannt und belegbar. Alle anderen Oberbürgermeister in Brandenburg haben solche Handlungsweisen auf PNN-Anfrage für sich nachdrücklich ausgeschlossen. Alle Fragen und Antworten zur VIP-Ticket-Affäre lesen Sie hier.

Zu der angesichts der VIP-Ticket-Affäre von Schubert gegründeten dreiköpfigen Transparenz-Taskforce gehört die Compliance-Spezialistin Anna-Katharina Zubrod, im TI-Vorstand für die Kommunen zuständig. Ebenso dabei ist die Juristin und frühere Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer, Sylvia Schenk, die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency. Dazu kommt der Rechtsanwalt Steffen Salvenmoser, ehemaliger Richter und Staatsanwalt mit jahrzehntelanger Erfahrung mit solchen Themen.

Wofür die Potsdam-Task-Force gegründet wurde

Diese Gruppe soll eine Position erarbeiten, wie Transparency zur Frage der Nutzung kostenfreier Tickets durch Amtsträger und ihre Ehepartner steht, so der Sprecher. „Die aufgeworfenen Fragen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen berechtigter Sorge um unzulässige Beeinflussung von Entscheidungsträgern auf der einen Seite – und den Repräsentationspflichten solcher politischen Amtsträger auf der anderen.“

Vergütet wird die Arbeit nicht. „Wie (fast) alle inhaltliche Arbeit bei Transparency Deutschland ist sowohl der Einsatz in der Taskforce als auch die Arbeit von Professor Einmahl ehrenamtlich“, sagte der TI-Sprecher. Gegebenenfalls würden Reisekosten erstattet.

Ein Transparency-Treffen in Potsdam

Schon das diesjährige Führungskreistreffen von Transparency mit rund 40 Teilnehmern hatte Anfang Mai in Potsdam stattgefunden. Zu Gast: der unter Korruptionsverdacht stehende Oberbürgermeister. „In einem kritischen und konstruktiven Gespräch mit Mike Schubert, das alle Beteiligten als wertvoll empfanden, wurde über den Umfang von Repräsentation einerseits und mögliche Vorteilsnahme andererseits sowie die Notwendigkeit einer klaren Definition generell für die Kommunen diskutiert“, hieß es von TI nach dem Treffen. Zehn Tage später verkündete Schubert das Prüfverfahren mit TI-Beteiligung zur möglichen Rückerstattung von VIP-Ticket-Kosten.

Am 4. Mai dieses Jahres: Oberbürgermeister Mike Schubert nach dem Aufstieg des VfL Potsdam in die Handball-Bundesliga. © dpa/Andreas Gora

Schubert hatte da auch erklärt, er werde die Sportvereine bitten, dem Antikorruptionsbeauftragten alle Listen zur Teilnahme von Amtsträgern an Veranstaltungen seit 2019 zu übergeben. Wie oft Schubert für sich und seine Ehefrau kostenfreie VIP-Tickets angenommen hat, ist auch Wochen nach Beginn der VIP-Ticket-Affäre nicht bekannt, weil der Oberbürgermeister mit Verweis auf laufende Verfahren keine Angaben macht. Bislang geben auch Vereine wie der VfL Potsdam, die Potsdam Royals und die Füchse Berlin auf PNN-Anfrage dazu keine oder nur ungenaue Auskünfte.

Die Dauer der Untersuchung ist offen

Wie lange Transparency für die Aufklärung braucht, ist unklar. Der Sprecher sagte: „Das lässt sich erst sagen, wenn Professor Einmahl den Umfang der zu prüfenden Unterlagen kennt.“ Auch eine Stadtsprecherin sagte, dazu könne man keine belastbaren Angaben machen. „Es geht dabei um die Prüfung der Termine mehrerer Jahre“, so die Sprecherin.

Es handelt sich um das dritte Prüfverfahren in der Affäre. Neben den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft führt die Kommunalaufsicht des Innenministeriums auf Anregung Schuberts ein Disziplinarverfahren gegen ihn, das derzeit wegen der Ermittlungen ruht. Der TI-Sprecher sagte, die nun beginnenden parallelen Untersuchungen seien auch im Umfeld von privaten Unternehmen nicht unüblich, „da sich staatsanwaltschaftliche Ermittlungen lange hinziehen können“. Daher könnten weitere Untersuchungen dazu dienen, den Entscheidern und Betroffenen vor Ort schnell Transparenz über Vorgänge zu verschaffen, um zum Beispiel Regeln ändern zu können, ohne auf den Abschluss eines Ermittlungsverfahrens warten zu müssen.

Der Oberbürgermeister hat darum gebeten, alle Besuche bei Sportveranstaltungen zu untersuchen, und erklärt, dass er für weitere Auskünfte zur Verfügung steht. Adrian Nennich, Pressesprecher von Transparency International Deutschland e.V.

Am Zugang zu allen nötigen Dokumenten zweifelt TI nicht. „Wir haben derzeit keinen Anlass anzunehmen, dass uns die dafür erforderlichen Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt werden, zumal die Besuche des Oberbürgermeisters in der Öffentlichkeit stattfanden und die einladenden Vereine darüber Bescheid wissen.“ Es wäre daher wohl sehr schwierig, einzelne Eintrittskarten nicht vorzulegen, so der TI-Sprecher. Auch eine Stadtsprecherin versicherte auf Anfrage: „Das Verfahren zur Überprüfung ist eingeleitet und an den Antikorruptionsbeauftragten übergeben. Dafür stellt der Oberbürgermeister seine Daten zur Verfügung.“

Im Stadion des SV Babelsberg: Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs und Mike Schubert (beide SPD). © MANFRED THOMAS TSP

Zugleich bestätigte der TI-Sprecher, dass Schubert als Grundlage der Prüfung weiterhin eine Antikorruptionsrichtlinie aus 2016 sieht, die sein Vorgänger Jann Jakobs (SPD) erlassen hatte. Darin wird die Teilnahme privater Begleitungen bei Repräsentationsterminen als in engen Grenzen zulässig bezeichnet. Ob diese Sonderregel überhaupt noch gültig ist oder eine verschärfte Regel aus 2019, die Schubert selbst unterschrieben hat, gilt als umstritten.

Schuberts Beigeordnete jedenfalls handhaben die Frage, ob sie eine Begleitung zu Veranstaltungen mitnehmen, völlig anders. Das zeigt die Rathaus-Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere. Diese wollte wissen, welche weiteren Amtsträger im Rathaus in den vergangenen drei Jahren VIP-Tickets von Sportvereinen erhalten haben. Das Ergebnis: Wenn überhaupt, gingen die Beigeordneten nur mit einfachen Freikarten zu den Events, ohne VIP-Bereich. Die Begleitung hätte jeweils selbst zahlen müssen, so die Antwort aus dem Hauptamt im Rathaus.

Die Fraktion Die Andere hatte von Schubert – erfolglos – schnellstmöglich Aufklärung gefordert, das letztlich gescheiterte Abwahlbegehren gegen ihn aber nicht mit unterschrieben.