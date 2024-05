VIP-Ticket-Affäre des Potsdamer Oberbürgermeisters Unterlagen „auf Bitte“ der Staatsanwaltschaft an Ermittler übergeben

Der unter Korruptionsverdacht geratene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat der Staatsanwaltschaft Neuruppin Daten und Unterlagen zur Verfügung gestellt. Das sei bereits am Dienstag „auf Bitte“ der Staatsanwaltschaft erfolgt, teilte die Pressestelle der Behörde am Donnerstag auf Anfrage mit. Bei den jetzt angeforderten Unterlagen gehe es um „potenziell beweiserhebliche“ Informationen, die nunmehr gesichtet würden. Die Übergabe fand vor Ort in Potsdam statt, laut Rathaus sei das im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens üblich. Eine Razzia im Rathaus habe es nicht gegeben, bestätigte die Neuruppiner Behörde.

Schubert selbst hatte den Stadtverordneten am Donnerstagmittag schriftlich mitgeteilt, dass er „der Staatsanwaltschaft am Dienstag, 30.04.2024, freiwillig im Rahmen des Ermittlungsverfahrens weitere Daten und Unterlagen zur Teilnahme an Sportveranstaltungen in den Jahren 2019-2024 zur Verfügung gestellt habe“. Damit sei „sichergestellt, dass eine umfassende Aufklärung in einem geordneten Verfahren erfolgt“. Von der Bitte der Staatsanwaltschaft, die Unterlagen herauszugeben, schrieb der Oberbürgermeister allerdings nichts. Er weist die Vorwürfe gegen sich zurück.

Die auf Korruptionsdelikte spezialisierte Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte bereits seit Ende Februar, also rund zwei Monate, Vorermittlungen im Fall der VIP-Ticket-Affäre geführt. Schon am 9. April hatte Schubert den Stadtverordneten erklärt, die Staatsanwaltschaft habe „im Rahmen der Vorprüfung von mir Unterlagen erhalten“.

Schubert wird wegen der Nutzung von kostenlosen VIP-Tickets bei Potsdamer Sportvereinen durch ihn und seine Ehefrau eine mögliche strafbare Vorteilsnahme vorgeworfen. In den vergangenen Tagen hatte es erste Rücktrittsforderungen gegeben, auch über einen Abwahlantrag der Stadtverordneten wird spekuliert.