VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Ehrenrat verlangt mehr Auskünfte von Schubert

In der VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) meldet sich der Ehrenrat der Stadtverordneten mit einer Forderung an den Rathauschef zu Wort. Schubert solle vor der Hauptausschusssitzung am heutigen Mittwoch jene Unterlagen zur Einsicht geben, die er in seinem von ihm angestrengten Disziplinarverfahren der Kommunalaufsicht im Brandenburger Innenministerium gesendet habe.