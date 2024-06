VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Stadtverordnete entscheiden am 26. Juni über die Abwahl

Die noch amtierende Stadtverordnetenversammlung soll am 26. Juni über die mögliche Abwahl des unter Korruptionsverdacht geratenen Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) entscheiden. Den Termin für die Sitzung im Potsdam Museum nennen der Vorsitzende und die Büroleiterin der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD) und Heike Ziegenbein, in einer aktuellen gemeinsamen Mitteilung an die Fraktionen.