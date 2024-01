Von Elterngeld bis KfZ-Zulassung Viele Anträge in Potsdam jetzt auch online möglich

In Potsdam sind viele Dienstleistungen der Verwaltung nun auch digital nutzbar: Am 2. Januar ging das digitale Bürgerserviceportal der Stadt online, in dem zunächst 30 verschiedene Dienstleistungen verfügbar sind.

Dazu zählen unter anderem die Beantragung von Elterngeld, BaföG, Ehe-, Sterbe- oder Geburtsurkunden. Auch Bewohnerparkausweise, die Neuanmeldung, Ummeldung oder Abmeldung eines Gewerbes gehören dazu. Die Beantragung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels für Geflüchtete, die Zulassung von Fahrzeugen sowie die Beantragung einer Meldebescheinigung sind ebenfalls möglich.

Auch sind Anträge auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (zum Beispiel Zuschüsse zu Ausflügen und Kita- oder Klassenfahrten, Schulbedarf, Nachhilfe und Mittagsverpflegung) verfügbar. Zudem sind Online-Terminvergaben über das neue Portal möglich. Papiere müssen aber weiterhin vor Ort abgeholt werden.

Die Stadt hat das Online-Portal in Zusammenarbeit mit dem Verband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) erstellt. Noch nicht angeboten werden Online-Anträge für Kindergeld, Wohngeld, Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine. Die Stadt kündigte jedoch an, das Angebot im Laufe des Jahres auszubauen. „Mit der Einführung der Bund-ID und einer Onlinebezahllösung Mitte 2024 werden wir die Palette der digitalen Services optimieren und sukzessive erweitern“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Der digitale Zugang zu Bürgerdienstleistungen sei eine berechtigte Anforderung der Menschen an eine moderne und bürgerorientierte Verwaltung.

Erst kürzlich hatte der Verband Bitkom Potsdam ein mittelmäßiges Zeugnis in Sachen Digitalisierung ausgestellt. Im bundesweiten Digitalranking wurden insgesamt 81 deutsche Großstädte untersucht. Die Landeshauptstadt schaffte nur Platz 48.

Der Link zum neuen Bürgerportal: https://serviceportal.dikom-bb.de/landeshauptstadt-potsdam