Vor Heimspiel des SV Babelsberg gegen Cottbus Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Vor dem brisanten Fußballspiel zwischen dem SV Babelsberg und Energie Cottbus am Samstag hat die Polizei gegenüber beiden Fanlagern angekündigt, keine Gewalt zu tolerieren. In einem Brief von Bundes- und Landespolizei heißt es, am Samstag werde man gegen gewaltbereite Personen konsequent vorgehen. Verboten sei das „Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik“ - wird dagegen verstoßen, droht ein „bundesweites Stadionverbot“, warnt die Polizei. Zum Zugang von Gästefans erklärt die Polizei, mitgeführte Taschen und Rucksäcke müssten vor Einlass in das Karl-Liebknecht-Stadion abgegeben werden. Im Stadion bestehe Glasverbot, hieß es weiter - und alkoholisierte Personen dürften nicht hinein.

Das Fußballspiel in der Regionalliga Ost beginnt am Samstag um 13 Uhr. Den Tag über wird es deshalb Verkehrseinschränkungen geben. In der Rudolf-Breitscheid-Straße und Alt Nowawes werde von 8 bis 20 Uhr ein absolutes Halteverbot angeordnet, so die Polizei. Von 10 bis 17 Uhr könne es zu kürzeren Vollsperrungen von Straßen im unmittelbaren Stadionbereich kommen, auch in der südlichen Innenstadt sei mit Behinderungen zu rechnen.

Die Polizei weiter: „Für die Gästefans ist als zentraler An- und Abreiseort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptbahnhof Potsdam am günstigsten.“ Wegen baustellenbedingten Straßensperrungen sei der Weg vom S-Bahnhof Babelsberg für Gästefans zum Stadion erschwert oder nur mit erheblichem Mehraufwand möglich, warnt die Polizei.

Sportlich reist Energie Cottbus als Tabellenzweiter nach Potsdam. Babelsberg steht auf Platz sieben. Zuletzt hatte Cottbus im November den SV Babelsberg im Landespokal mit 2:1 nach Hause geschickt. Wegen der politischen Rivalität beider Fanlager gilt ein Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Regel als Partie mit erhöhtem Risiko. In der Vergangenheit war es bei den Spielen mehrfach zu Ausschreitungen gekommen.

