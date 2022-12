Vorbereitung auf Silvesternacht Potsdam wird kein Böllerverbot erlassen

Während es dieses Jahr an Silvester im benachbarten Berlin drei sogenannte Böllerverbotszonen geben soll, sind in Potsdam keine solchen Einschränkungen geplant. Die Durchsetzung so eines Verbots sei „durch die Polizei und die Ordnungsdienste nicht zuletzt wegen der begrenzten Personalkapazitäten gerade in einer einsatzintensiven Nacht wie Silvester kaum möglich“, sagte Stadtsprecherin Juliane Güldner den PNN jetzt auf Anfrage. Ein generelles Feuerwerksverbot sei auch nur möglich, wenn eine abstrakte oder konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliege. Dies sei nicht gegeben.

Im vergangenen Jahr hatte die Landeshauptstadt ein stadtweites Böllerverbot erlassen, 2020 eines für bestimmte Treffpunkte. „Rechtliche Grundlage war damals das Infektionsschutzgesetz“, hieß es. Allerdings verwies die Sprecherin auf das Sprengstoffgesetz, wonach das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen schon heute verboten ist.

