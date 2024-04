Waldstadt Center in Potsdam Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Im Potsdamer Waldstadt Center haben Unbekannte am Wochenende versucht, Geld aus einem Automaten zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Am frühen Sonntagmorgen hatte eine Zeugin ein großes Loch in der Haupteingangstür des Einkaufszentrums in Waldstadt II entdeckt. Die Polizeikräfte fanden dort gegen 3 Uhr einen beschädigten Geldautomaten. Bargeld konnten die Täter den Angaben zufolge aber nicht erbeuten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um drei schwarz gekleidete Personen handeln, die sich nach dem gescheiterten Versuch mit Fahrrädern vom Ort entfernten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen vor Ort nicht gefunden werden, wie es weiter hieß. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei auf Spuren untersucht und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Geschehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter (0331) 5508-0 melden oder das Online-Hinweisformular nutzen, zu finden unter www.polizei.brandenburg.de oder unter polbb.eu/hinweis.