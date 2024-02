Wasser, Wärme, Energie Pilotprojekt im Klärwerk am Lerchensteig geplant

Ein Klärwerk, das Wasser zur Bewässerung der Potsdamer Parks und Grünanlagen liefert und gleichzeitig Wärme und Energie: Der städtische Versorger Energie und Wasser Potsdam (EWP) plant am Standort Lerchensteig ein deutschlandweit einzigartiges Pilotvorhaben. Das Projekt verbinde verschiedene Sparten und sei auch aus Fördergesichtspunkten etwas ganz Neues, sagte EWP-Geschäftsführerin Christiane Preuß im Gespräch mit den PNN: „Es geht um Wasser, Abwasser, Stromerzeugung und Geothermie.“

So soll das geklärte Abwasser, das bislang in die Havel eingeleitet wird, künftig für die Potsdamer Parks zur Verfügung gestellt werden. Man spreche von sogenanntem „hygienisiertem Wasser“, erklärt Preuß. Es gehe hier um Ressourcenschutz, fügt EWP-Co-Geschäftsführer Eckard Veil hinzu. „Wir müssen Trinkwasserressourcen schonen. Die sind nicht unbegrenzt hier in der Region verfügbar.“ Mit dem Projekt Lerchensteig wolle man das Trinkwasser für Zwecke, wo es nicht zwingend nötig ist – wie die Bewässerung – perspektivisch ersetzen.

Das Wasser soll dann aber nicht nur wiederverwendbar gemacht werden, sondern auch der Wärmeerzeugung dienen. „Wir nutzen das Wasser, das die Kläranlage verlässt, und ziehen Wärme heraus“, sagt Veil.

Auch andere vermeintliche „Abfallprodukte“ aus dem Klärwerk sollen künftig nutzbar gemacht werden. So entstehen durch einen bestimmten Prozess im Klärwerk Wasserstoff und Sauerstoff, erklärt Veil: „Wasserstoff können wir in unseren Blockheizkraftwerken verwenden. Und Sauerstoff brauchen wir im Klärwerk, damit die Bakterien funktionieren.“ Auch Photovoltaik und Geothermie ist an dem Standort geplant. „Das ist etwas ganz Neues, das gibt es noch nirgendwo in Deutschland“, betont Veil.

Theoretisch könne sämtliches Wasser, was die Kläranlage heute in die Havel einleitet, künftig zur Bewässerung zur Verfügung gestellt werden, sagt Veil: „Praktisch werden wir so viel gar nicht brauchen, schon gar nicht im Winter.“ Mit der Anlage könne man einen bedeutenden Teil des Trinkwassers einsparen. Großverbraucher wie die Schlösserstiftung oder andere große Gartenanlagen werden dabei Priorität haben, sagt Veil: „Aber es wird künftig auch Abfüllstellen für Tankfahrzeuge geben, wo Gießwasser zur Verfügung gestellt werden kann.“

Dafür müssten entsprechende Leitungen verlegt werden. Hier hofft man bei der EWP auf Synergieeffekte mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes. „Wenn wir Fernwärmetrassen bauen, können wir auf der gleichen Trasse auch Wasserleitungen verlegen, um die Stadt mit hygienisiertem Wasser zu versorgen“, erklärt Veil. Man plane das Vorhaben mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und mit der Landeshauptstadt. „Eine solche Leitung zu verlegen, ist recht teuer“, erklärt Preuß. Dies müsse gemeinschaftlich besprochen und mit weiteren Plänen abgeglichen werden.

Mit einer Angabe zu den Kosten hält sich die EWP noch zurück. „Das wäre jetzt noch nicht belastbar“, sagt Preuß. Man habe das Projekt für die mögliche Finanzierung Anfang Februar mit verschiedenen Banken diskutiert. „Da gibt es richtig großes Interesse“, so die EWP-Geschäftsführerin: „Es wird jetzt gemeinsam mit uns ein Pilot entwickelt und wir schauen, wie wir so ein Projekt gemeinschaftlich mit Banken unterstützt bekommen.“

Einen Zeitplan für die Umsetzung gibt es derzeit noch nicht, hieß es aus dem Unternehmen. Vorgesehen ist ein Ausbau in mehreren Projektphasen. Die EWP starte in diesem Jahr mit den genauen Planungen.

Wie berichtet haben die Stadtverordneten im Januar beschlossen, dass die EWP bis 2035 fossilfrei arbeiten soll. Das kommunale Unternehmen hat bereits einen Fahrplan zur Wärmewende erarbeitet. Wichtiger Baustein ist dabei die Geothermie.