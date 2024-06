Wasserleitungen gekappt Mieter in Potsdam-West fürchten um den Erhalt ihrer Gärten

Mieter der denkmalgeschützten Häuser in der Straße Im Bogen fürchten um den Erhalt ihrer Gärten. Denn die städtische Gewoba, der die Häuser in Potsdam-West gehören, hat die seit vielen Jahren zur Gartenbewässerung genutzten Wasserleitungen mit Zapfstellen in den einzelnen Mietergärten gekappt. Deshalb seien die grünen Oasen hinter den Häusern in Gefahr, schreibt eine Mieterin, die sich mit ihrer Beschwerde auch an die Stadtverwaltung wendet.