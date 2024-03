Wegen fehlendem Erste-Hilfe-Kurs Behörde lehnt Lkw-Führerschein von Potsdamer Sanitäter ab

Bjoern Baron ist Rettungssanitäter, und das seit 30 Jahren. Inzwischen hat der Potsdamer sogar eine Zusatzqualifikation als Lehrrettungssanitäter und gibt selbst Erste-Hilfe-Kurse. Doch als er seinen Lkw-Führerschein aus dem Ausland in Potsdam umschreiben wollte, stellte sich die Führerscheinbehörde quer. Denn: Angeblich würde ihm ein Erste-Hilfe-Kurs fehlen.

Der erfahrene Sanitäter kann darüber nur den Kopf schütteln: „Das macht mich einfach fassungslos“, sagt er. Den Führerschein wollte Baron haben, damit er sich in Potsdam beim Rettungsdienst engagieren kann.

Baron hat vor vielen Jahren seinen Lkw-Führerschein in Südafrika gemacht, wo er aufgewachsen ist. Inzwischen lebt er in Potsdam und wollte sich, wie schon zuvor in seinem Leben, vor Ort beim Rettungsdienst engagieren. In Potsdam muss man dafür einen Lkw-Führerschein besitzen. Im September 2023 beantragte er die Umschreibung seines Führerscheins aus Südafrika in einen deutschen sogenannten C1E-Führerschein.

„Trotz des wiederholten Versuches durch die Vorlage offizieller Dokumente und persönlichen Erklärungen lehnten die Sachbearbeiter den Antrag zum wiederholten Male ab“, berichtet Baron.

Anfang Januar gab er schließlich nach und reichte alle notwendigen Unterlagen ein, um den C1E-Führerschein vor Ort nachzuholen, darunter auch eine Kopie seiner Rettungssanitäter-Urkunde.

Ärger mit Führerscheinstelle

Doch die erkannte die Behörde nicht an: Nur das Original habe man akzeptieren wollen oder, wenn überhaupt, eine vom Notar beglaubigte Kopie. Auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) teilt die Stadtverwaltung mit, dass man aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft zu Einzelsachverhalten erteilen könne.

Inzwischen hat sich das Problem für Baron erledigt: Die verloren geglaubte Original-Urkunde ist wieder aufgetaucht und wurde schließlich von der Führerscheinstelle akzeptiert. „Trotzdem: Mich macht das Thema immer noch fassungslos“, sagt Baron.

Immerhin: Zumindest besteht in Potsdam kein Mangel an Rettungskräften. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind von 99 durch die Krankenkassen finanzierten Stellen für Rettungssanitäter 96 besetzt. Ein akuter Bedarf bestehe nicht. Feuerwehrfrauen und -männer würden im Rahmen ihrer Ausbildung auch den Sanitäter-Lehrgang absolvieren.