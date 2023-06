Wegen LNG-Projekt auf Rügen Klimaaktivisten protestieren gegen Potsdamer Unternehmer

Die Proteste gegen die zwei schwimmenden LNG-Terminals in Mukran auf Rügen haben nun auch Potsdam erreicht. In der Nacht von Sonntag auf Montag plakatierten Klimaaktivisten das Büro des Steuerberaters Stephan Knabe in der Schiffbauergasse. Der Unternehmer ist Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen ReGas. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Knabes Verstrickungen in den LNG-Ausbau vor Rügen skandalisieren.

Auf den Plakaten waren Slogans wie „Wussten Sie? Hier arbeitet ein Umwelt- und Klimakiller“ oder „LNG-Terminal auf Rügen – Nein Danke!“ zu lesen. Knabe konnte zu den Vorfällen am Montagmorgen noch keine Angaben machen. „Ich muss mir erst einmal ein Bild davon machen“, sagte er auf PNN-Nachfrage.

Die ReGas soll die im Hafen von Mukran auf Rügen geplanten zwei schwimmenden LNG-Terminals betreiben. Die Deutsche ReGas teilte am Mittwoch mit, es habe eine Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland über den Betrieb des Terminals „Transgas Power“ unterschrieben. Das zweite Regasifizierungsschiff, die „Neptune“, will Regas aus dem Ostseehafen Lubmin abziehen.

„Die Deutsche ReGas facht die Klimakrise an: Direkt vor Rügen soll unter der Führung der Deutsche ReGas ein LNG-Terminal und damit ein fossiles Mega-Projekt entstehen“, teilten die Potsdamer Klimaaktivisten mit. Das umliegende Viertel sei durch Flyer und Plakate über das klimaschädliche Vorhaben der Firma informiert worden. Es drohe eine ungeheure Industrialisierung der Ostsee, die Zerstörung von Stränden und Fischbeständen und somit die Gefährdung der Lebensgrundlage vieler Rüganerinnen und Rüganer, so die Aktivisten.

„Unternehmen wie die Deutsche ReGas profitieren massiv von der Klimakrise, sie machen Milliardengewinne mit der Zerstörung des Planeten. Der Bau der LNG-Terminals vor Rügen befriedigt vor allem Konzerninteressen und ihren Energiehunger – weder die Rüganer*innen noch die Mehrheit der Bevölkerung wollen diese Infrastruktur. Wir können uns keine weiteren Investitionen in fossile Infrastruktur mehr leisten“, sagte Aktivistin Karina Sulze.

Klimaaktivisten bekleben das Haus in der Schiffbauergasse, in dem der Aufsichtsratschef der Deutschen ReGas sitzt. © Sabine Schicketanz/Sabine Schicketanz PNN

Kritiker befürchten Auswirkungen auf das Ökosystem

Auch auf Rügen gibt es massiven Widerstand. Umweltschützer, Lokalpolitiker auf Rügen sowie der Tourismussektor der Insel wehren sich gegen die Ausbaupläne. Sie befürchten Auswirkungen auf das Ökosystem und erhöhten Schiffsverkehr. Klimaschützer kritisieren die LNG-Pläne der Bundesregierung insgesamt als überdimensioniert und nicht kompatibel mit dem Klimaschutzgesetz.

Die Deutsche ReRas betonte am Mittwoch, das unter maltesischer Flagge fahrende Spezialschiff „Transgas Power“, Baujahr 2021, gehöre zu den „modernsten, sichersten und umweltfreundlichsten seiner Art“. Die beiden Schiffe haben laut Unternehmen eine Gesamteinspeisekapazität von bis zu 13,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr.

Das Energie-Terminal Mukran soll nach dem Wunsch der Bundesregierung diesen Winter den Betrieb aufnehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf die nötige „Sicherung der Energieversorgung“. (mit AFP)