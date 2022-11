Wegen vieler Erkrankter Potsdamer Grundschule empfiehlt Rückkehr zur Maske

Wegen vieler Krankheitsfälle in der Max-Dortu-Grundschule hat die Hausleitung nun an die Eltern und Schüler appelliert, wieder freiwillig Masken über Mund und Nase zu tragen. Entsprechende Hinweise in sozialen Netzwerken bestätigte Schulleiterin Katja Broxtermann den PNN am Montag auf Anfrage. Wegen vielfacher Erkrankungen habe man vergangene Woche schon eine Elterninformation herausgegeben, „dass wir darum bitten, dass wieder Maske getragen wird. Dies stellt aber keine Pflicht dar“, erklärte Broxtermann.

Dem Appell seien am Montag auch viele Schüler nachgekommen, sagte sie. Der Krankenstand sei hoch, fehlen würden rund 40 Kinder und auch drei Kollegen, nicht alle davon coronabedingt. In der Schule in der Dortustraße lernen rund 270 Kinder. Eine Rathaussprecherin sagte, Schulen könnten so verfahren und von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Ob noch andere Einrichtungen in Potsdam das so handhaben, könne man mangels Meldepflicht nicht sagen, hieß es weiter. Für eine Maskenpflicht allerdings gebe es keine rechtliche Grundlage, teilte wiederum das Bildungsministerium mit: „Unabhängig davon können Masken freiwillig getragen werden.“

Zuletzt waren die Corona-Werte in Potsdam rückläufig. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 224 gemeldeten Infektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Eine Woche vorher lag der Wert bei 255. Allerdings gehen Experten von einer erheblichen Untererfassung aus, weil viele Erkrankte sich nicht mehr testen lassen. Gleichwohl hat auch das Robert Koch-Institut wegen des vermehrten Auftretens akuter Atemwegsinfektionen zuletzt für Innenräume das Tragen von Masken ausdrücklich empfohlen.

