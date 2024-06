Weil die AfD entscheidend unterstützte Abwahlantrag gegen Potsdamer Oberbürgermeister vor dem Aus

Das Abwahlbegehren gegen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) scheint vorerst gescheitert. In einer den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vorliegenden E-Mail an alle Fraktionen schrieb der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD), er empfehle, den Abwahlantrag in dieser Wahlperiode nicht weiterzuverfolgen. Dazu will er am Nachmittag mit den noch amtierenden Fraktionschefs der Potsdamer Kommunalvertretung beraten.