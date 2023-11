Wertsachen und Bargeld übergeben Potsdamerin von falschen Polizisten betrogen

Falsche Polizisten haben am Sonntagabend eine Potsdamer Seniorin aus dem Stadtteil Waldstadt I betrogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Krimineller die 86-Jährige am Telefon vor einer Diebesbande gewarnt, die angeblich in der Nähe ihres Wohnorts unterwegs ist. Eingeschüchtert durch den Anruf ließ sich die Frau daraufhin ein, einem Unbekannten an einem vereinbarten Übergabeort Erspartes und Wertsachen auszuhändigen.

Weil sich die vermeintlichen Polizisten am Montag nicht wieder meldeten, kamen der 86-Jährigen Zweifel an den Angaben des Anrufers. Sie verständigte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Der Schaden lag im vierstelligen Bereich.

Immer wieder werden Menschen Opfer von Schockanrufen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: