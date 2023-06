Wetterdienst warnt Potsdam drohen schwere Gewitter und Hagel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Brandenburg am Montagnachmittag vor schweren Gewittern. In Potsdam ist demnach bis etwa 17 Uhr mit Blitz und Donner zu rechnen. Zudem müssen sich die Menschen auf Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde, Starkregen und Hagel einstellen. Betroffen von der Warnung ist vor allem der Westen des Landes, darunter auch der Kreis Potsdam-Mittelmark.

Die Meteorologen und Meteorologinnen empfehlen, sich bei etwaigen Unwettern nach Möglichkeit drinnen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. (mit dpa)