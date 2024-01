Winterferientipps für Potsdam Schwimmen, rätseln, experimentieren

Am Freitag, dem 2. Februar, ist der letzte Schultag, dann beginnen die Winterferien. Wer nicht in den Urlaub fährt, dem muss nicht langweilig sein. Für viele Angebote in Potsdam sind zwar alle Plätze bereits vergeben, doch Kurzentschlossene können sich trotzdem noch ein spannendes Programm zusammenstellen:

Sicher schwimmen lernen

Der SC Potsdam bietet einen Schwimmkurs für noch ungeübte Schwimmer von fünf bis acht Jahren an. Das Training findet vom 5. Februar bis zum 9. Februar im blu Sportbad am Brauhausberg statt und dauert jeweils von 8.15 Uhr bis 9.45 Uhr. Die Kinder sollen bereits das Seepferdchen erworben und eine Kurzmitgliedschaft beim SC Potsdam abgeschlossen haben. Bis zum Ende der Woche können Abzeichenprüfungen, wie das Bronzeschwimmabzeichen, abgelegt werden. Die Teilnahme kostet 155 Euro. Bei Interesse kann man sich online auf www.sc-potsdam.de anmelden.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Rätseltour in der Biosphäre

Welche tropischen Früchte gehören zu unserem Alltag? Genau das können die Kinder im Dschungel der Biosphäre im Bornstedter Feld herausfinden. Die Entdecker gehen dabei auf Suche nach versteckten tropischen Früchten und Pflanzen. Wer alle versteckten Sterne gefunden hat, kann das Buchstabenrätsel lösen. Das Abenteuer ist im Eintrittspreis der Biosphäre enthalten und kann ganzwöchig durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt es Tierfütterungen und ein Frühstück unter Palmen. Weitere Informationen im Internet unter: www.biosphaere-potsdam.de

Fotocollagen gestalten

Fotografin Christina Glanz vor ihren Lausitz-Fotos im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG). © Andreas Klaer

Im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) am Neuen Markt kann man sich, inspiriert von der Ausstellung „Ich würde sofort wieder in die Kohle gehen …“ mit Fotos von Christina Glanz, gestalterisch durch Fotografien und Collagen mit dem Thema Wende- und Transformationszeit im Lausitzer Kohlerevier auseinandersetzen. Für Teilnehmer zwischen zwölf und 16 Jahren gibt es einen Workshop am 6. Februar, für Teilnehmer zwischen acht und zwölf Jahren am 7. Februar, jeweils zwischen 10 und 14 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die Anmeldung muss bis zum 4. Februar unter Tel.: (0331) 620 85 50 oder per Mail an kontakt@gesellschaft-kultur-geschichte.de erfolgen.

Landschaften und Linolschnitt im Barberini

Zur aktuellen Ausstellung „Munch. Lebenslandschaft“ gibt es im Museum Barberini in den Winterferien Kunstworkshops für verschiedene Altersgruppen. © Andreas Klaer

Am 7. Februar können Kinder im Museum Barberini am Alten Markt von 10 bis 13 Uhr spielerisch die Kunst von Edvard Munch kennenlernen und eine eigene Landschaft im Stil des norwegischen Künstlers entwerfen. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Am 9. Februar können Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren sich von 14 bis 17 Uhr beim Workshop zum Farbholzschnitt auf den Spuren von Edvard Munch beteiligen. Dabei erstellen sie einen Reliefdruck im Linolschnitt. Treffpunkt für beide Workshops ist im Foyer des Museums. Der Preis beträgt 15 Euro, um eine vorherige Anmeldung online auf www.museum-barberini.de wird gebeten.

Künstlerische Postkarten

Philipp John, Geschäftsführer und Kurator vom Museum Fluxus+, bietet einen Workshop zur „Mail Art“. © MANFRED THOMAS TSP

Im Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse 4f können Schüler zwischen neun und 16 Jahren ihre Kreativität ausleben. Vom 6. bis 8. Februar, jeweils 13 bis 17 Uhr, können Schüler fern von sozialen Medien eine individuelle Postkarte für ihre Freunde gestalten. Gemeinsam mit Museumsleiter Philipp John und Gästen werden verschiedene Techniken zur Gestaltung einer Karte ausprobiert. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Bezahlt werden kann am ersten Tag an der Museumskasse oder vorab per Überweisung. Alle Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter office@fluxus.de.

Das Universum entdecken

Sternensagen und das Sonnensystem: Im Urania-Planetarium gibt es diverse Programme für verschiedene Altersgruppen. © ZB/Soeren Stache

Das Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72 bietet in den Winterferien jeweils von 11.30 bis 18 Uhr Programm für Kinder und Jugendliche. Für Kinder ab vier Jahren gibt es Geschichten des Regenbogenfisches, Sternsagen, Geschichten der Sternenfee und das kleine Einmaleins der Sterne. Für Kinder ab acht Jahren gibt es 360° Animationen zu verschiedenen Themen, wie die Erde, das Sonnensystem und das Universum. Die Programme dauern jeweils rund eine Stunde. Der Eintritt kostet 7,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. Eine Reservierung vorab über die Internetseite www.urania-planetarium.de empfiehlt sich, da die Platzzahl begrenzt ist.

Mit Wolken experimentieren

Im Wissenschafts-Mitmachmuseum Extavium kann experimentiert werden. © Andreas Klaer

Für alle neugierigen Entdecker hat auch das Extavium, Am Kanal 57, seine reguläre Mitmachausstellung von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro. Zusätzlich kann auch ein 30-minütiger Experimentierkurs gebucht werden. In diesem können Kinder ab fünf Jahren Glibberschleim herstellen oder zum aktuellen Schwerpunkt „Luft und Gase“ Wolken herstellen und untersuchen, sowie einen Mini-Feuerlöscher bauen. Ein Experimentierkurs kostet 7,50 Euro pro Person und muss vorher online gebucht werden, da die Plätze begrenzt sind.

Märchenstunde in der Jurte

Im Nomadenland im Volkspark ist am 10. Februar Märchenstunde. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Am 10. Februar spielt und erzählt der Schauspieler Edward Scheuzger Märchen in der kirgisischen Jurte im Volkspark im Bornstedter Feld. Um 14 Uhr beginnt die Märchenstunde mit „Frau Holle“, um 15 Uhr folgt „Pinocchio“. Der Eintritt kostet 6,50 Euro für Kinder und 8 Euro für Erwachsene. Um Anmeldung vorab unter maerchen@nomadenland.de wird gebeten, dabei sollen die Namen der Teilnehmer, Telefonnummer, Uhrzeit, und Anzahl der Kinder/Erwachsenen angegeben werden.