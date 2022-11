Wo in Potsdam Stau droht Die Baustellen im Überblick

In Potsdam-West ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße für den Verkehr gesperrt. An der Kreuzung zur Zeppelinstraße steht stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung. Außerdem ist die Zeppelinstraße in Höhe Stiftstraße auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Dort wird an einem Hausanschluss gearbeitet. Zwischen Kastanienallee und Schafgraben steht auf der Zeppelinstraße nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Der Werdersche Damm ist wegen Leitungsarbeiten zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt. Eine Umleitung ist über Kuhfortdamm, die Kaiser-Friedrich-Straße und Straße Am Neuen Palais ausgeschildert. Die Friedrich-Engels-Straße ist für Straßenbauarbeiten im Bereich der Hochstraßenbrücke L40 halbseitig gesperrt.

Dauerbrenner am Leipziger Dreieck

Die Leipziger Straße ist weiterhin als Einbahnstraße stadteinwärts befahrbar. Von der Langen Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Der Autoverkehr von der Albert-Einstein-Straße muss in Richtung Potsdam die Umleitung über die Straße Brauhausberg stadtauswärts und Leipziger Straße nutzen. Auf der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Autoverkehr und Radfahrer gesperrt. Die Zufahrt in die Behlertstraße aus der Kurfürsten- und Mangerstraße nicht mehr möglich.

Für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung ist die Straße Am Buchhorst im Bereich Verkehrshof und Drewitzer Straße für den Verkehr auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Die Straße Verkehrshof ist zwischen der Straße Am Buchhorst und der Straße Handelshof in Richtung der Straße Handelshof als Einbahnstraße ausgewiesen. Eine Einfahrt in den Handelshof ist von der Straße Am Buchhorst nicht möglich. Von der Straße Verkehrshof kommend ist die Straße Handelshof als Einbahnstraße ausgewiesen.

Baustellen in Babelsberg

Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Karl-Liebknecht-Straße kommt es zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und dem Karl-Liebknecht-Stadion zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich. Die Haltestelle Rathaus Babelsberg in Richtung Griebnitzsee kann nicht bedient werden. Die Lutherstraße und die Turnstraße sind an den Kreuzungen zur Karl-Liebknecht-Straße als Sackgasse ausgewiesen.

Das Regenwasser- und Schmutzwassersystem wird in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße neu geordnet. Hierzu ist in mehreren Bauabschnitten eine Sperrung der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße notwendig.

An der Kreuzung von Heinrich-Mann-Allee und Drevestraße ist von Freitag, 9 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, die Ampel ausgeschaltet. In Höhe Drevestraße kann in beiden Fahrtrichtungen nur je eine Fahrspur genutzt werden. Außerdem steht in der Heinrich-Mann-Allee wegen der Sanierung der Haltestelle Waldstraße/Horstweg stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung.

