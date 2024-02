Wochenendtipps für Potsdam Drachen trotzen, Diven pflegen

„Trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, trotz der Furcht dazu! Tobe, Welt, und springe, ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh“, heißt es in der Motette „Jesu meine Freude“. Mehr davon, möchte man derzeit bitten, „ob es itzt gleich kracht und blitzt“. Dieses wunderbare Chorwerk von Johann Sebastian Bach, JSB, hören Sie Freitag im Konzert „Bach total“ in der Friedenskirche.

Das europäische Vokalensemble „Vox Luminis“, elf Sängerinnen und Sänger, begleitet mit Gambe und Orgel, singt ausschließlich geistliche Stücke von Mitgliedern der großen Komponisten-Familie Bach: von JSBs Großonkel Johann, seinen Großcousins Johann Michael und Johann Christoph sowie von Johann Ludwig, einem Vertreter der Meininger Linie. Um 18 Uhr, Karten zu 10 und 20 Euro gibt es an der Abendkasse.

Im Hans Otto Theater bezahlen Sie am Samstag nur den halben Preis, leider müssen Sie sich entscheiden: Auf der großen Bühne wird um 19.30 Uhr „Antigone“ in der Bearbeitung von John von Düffel aufgeführt, eine griechische Tragödie um Machtmissbrauch, Moral und Integrität. In der Reithalle wird ab 19.30 Uhr „Jeeps“ gespielt: Die explosive Komödie von Nora Abdel-Maksou zeichnet ein provokantes Zukunftsszenarium rund um Arbeitsamt und neues Gerechtigkeitsdenken.

Der Winter hat noch seine Daseinsberechtigung, das Warten auf den Frühling können Sie allerdings mit einem Besuch der Orangerie im Park Sanssouci überbrücken. Sonntag um 11 und 14 Uhr finden dort Führungen statt. Im Botanischen Garten um die Ecke wird am Wochenende eine Orchideen-Ausstellung mit Wild- und Zuchtformen gezeigt. Sie können auch Pflanzen kaufen und die Mitarbeiter geben Tipps, wie es mit der Diva zu Hause klappen könnte. Geöffnet Freitag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr.