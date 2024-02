Wochenendtipps für Potsdam Marimba, Munch und viele Treppen

Mit der Taschenlampe endlich mal eine nachtaktive Wildkatze sehen, und noch andere Tiere, die in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs sind? Das geht auf jeden Fall bei einer Taschenlampenführung im Museum für Naturkunde. Am Freitag finden zwei Führungen statt, für Kinder ab sechs Jahren geht es um 17.30 Uhr los, die Führung für Kinder ab 8 Jahren beginnt um 18.45 Uhr. Im Potsdamer Museum für Naturkunde in der Breiten Straße 13.

Im Potsdam Museum können Sie tagaktiv werden, Freitag und Sonntag um 13 Uhr geht es bei einer Führung durchs Haus sogar bis auf den Turm, von dort erleben Sie beinahe den Ausblick, den der goldene Atlas hat. Anmeldung unter Museumsservice@rathaus.potsdam.de oder (0331) 289 6868.

Der luxemburgische Marimbaspieler Christoph Sietzen spielte schon mit zwölf Jahren bei den Salzburger Festspielen. Heute ist er 34 und Professor für Schlagwerk – und gefragter Konzertmusiker. Am Samstag spielt Sietzen zusammen mit der Kammerakademie ein Programm für Orchester und Schlagwerk aus dem 20. Jahrhundert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, eine Einführung wird ab 19.15 Uhr angeboten, und nach dem Konzert findet eine lockere Nachgesprächsrunde mit Christoph Sietzen im Foyer statt. Karten unter (0331) 2888828.

Waren Sie schon in der aktuellen Edvard-Munch-Ausstellung im Barberini? Unbedingt empfehlenswert, ebenso das filmische Begleitprogramm. Das Filmmuseum zeigt am Sonntag ab 18 Uhr die Filmografie „Munch in hell“, in der es auch um das große Vermächtnis des norwegischen Malers geht, der seinen Nachlass der Stadt Oslo vermachte: mehr als 20.000 Grafiken und Skizzen sowie etwa 1.000 Gemälde. Mit einer Kinokarte kommen Sie mit Ermäßigung ins Barberini und umgekehrt.