Wochenendtipps für Potsdam Queeres Zeitzeugengespräch, Erzählkonzert, Dahlienmarkt

Die Städtische Musikschule Potsdam nimmt das heutige Unglücksdatum - Freitag, der Dreizehnte! - zum Anlass für den Start eines neuen Formats: „Glück im Unglück“ heißt es ab 18 Uhr bei einem Erzählkonzert im Friedenssaal der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam in der Lindenstraße 34a. Zu erleben sind dann die Klavierschüler gemeinsam mit der Pianistin und Geschichtenerzählerin Maria Schulz-Heyn. „Der literarische Faden wird mit musikalischen Beiträgen illustriert“, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Spende für die Arbeit des Freundeskreises der Städtischen Musikschule gern gesehen.

Wie queere Menschen in Potsdam vor 1989 um ihr privates Glück gerungen haben, ist Thema bei einem Gesprächsabend mit Zeitzeugen am heutigen Freitag 18 Uhr im „Bachus-Keller“ im Potsdam Museum am Alten Markt. Der Eintritt inklusive Snacks und Getränke kostet 8 Euro. Um eine Anmeldung per Mail an museumsservice@rathaus.potsdam.de oder unter Tel.: (0331) 289 68 68 wird gebeten.

Dahlien frisch vom Beet gibt es Samstag von 13 bis 17 Uhr im Remisenpark des Volksparks: Die Dahlienblüte gehört zu den letzten floralen Höhepunkten des Jahres. Beim Dahlienmarkt können sich Gartenliebhaber*innen neue Lieblingsdahlien aus dem Beet aussuchen und mit nach Hause nehmen. Tipps zum Überwintern gibt es dazu. Zu zahlen ist der Parkeintritt von 1,50 Euro, ermäßigt 50 Cent.

Das Wochenende stilvoll ausklingen lassen kann man am Sonntag mit dem Sinfonischen Chor der Singakademie Potsdam und dem Filmorchester Babelsberg: Gemeinsam bringen sie ab 17 Uhr im Nikolaissaal, Wilhelm-Staab-Straße 10/11 die Es-Dur-Messe von Franz Schubert und die Sunrise Mass des zeitgenössischen norwegischen Komponisten Ola Gjeilo zu Gehör - ergänzt wird der musikalische Sonnenaufgang von Bildprojektionen. Tickets für 15 bis 24 Euro gibt es auf nikolaisaal.de.