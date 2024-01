Lila Bäcker insolvent Vier Filialen in Potsdam betroffen

Die Bäckereikette Lila Bäcker muss wegen Insolvenz alle verbliebenen 160 Filialen sowie den Logistikbereich, die Verwaltung und Produktion in Pasewalk schließen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Neubrandenburg mit. „Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen daher zum 1. Februar entlassen werden“, hieß es weiter.

In Potsdam betrifft das vier Filialen: Die Bäckereikette ist derzeit noch im Kirchsteigfeld, in Zentrum-Ost, in der Waldstadt sowie am Platz der Einheit aktiv. Auch in Caputh, Stahnsdorf und Kleinmachnow gibt es Filialen.

Die in der Region tätige Bäckerei Exner wirbt nun um die betroffenen Mitarbeitenden. „Für die Bäckerei Exner ist es eine Chance, Fachkräfte aus der Branche mit Berufserfahrung zu gewinnen“, teilte das Unternehmen mit. Für die rund 40 Exner-Fachgeschäfte in Brandenburg und Berlin suche man aktuell Bäckereifachverkäufer, Systemgastronomen und Verkäufer. Zudem gebe es für Bäcker und Kraftfahrer Möglichkeiten am Produktionsstandort in Beelitz. (mit dpa)