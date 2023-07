„Möglichst lange zu Hause leben können“ Potsdam verlängert Förderung für Pflege vor Ort

Potsdamerinnen und Potsdamer, die Angehörige zu Hause pflegen, sollen weiter unterstützt werden: Das hat die Stadt nun bekannt gegeben. Die Förderung von Maßnahmen der Pflege vor Ort sind bis Ende kommenden Jahres verlängert worden. Die Stadt stellt dafür Mittel in Höhe von rund 440.000 Euro im Haushalt bereit.

Bis Ende August können juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts Projekte einreichen. Die Stadt fördert Personal- und Sachkosten beispielsweise bei Angeboten der Beratung oder Entlastung in der häuslichen Pflege mit bis zu 70.000 Euro pro Projekt. Alle Details hat die Stadt online unter potsdam.de veröffentlicht.

In der vergangenen Förderperiode von 2021 bis 2023 seien „einige beeindruckende Projekte realisiert worden, die zu einer Stärkung der Pflegeinfrastruktur in der Landeshauptstadt Potsdam geführt haben“, sagte Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier laut Mitteilung. „Unser Ziel ist es, weiterhin Projekte zu unterstützen, die Personen in ihrer häuslichen Pflegesituation helfen, möglichst lange in ihrem Zuhause leben zu können.“ (sca)