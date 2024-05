19. Brandenburger Ökofilmtour Das sind die Gewinnerfilme

Ein Kreis schließt sich: Der Film, mit dem die diesjährige Ökofilmtour im Januar eröffnete, bekam am Abschlussabend auch einen der sieben Jurypreise. „Das Kombinat“ von Moritz Springer erhielt am 2. Mai in der Reithalle des Hans Otto Theaters den Klimaschutz-Filmpreis, vergeben von der Landeshauptstadt Potsdam. Er ist mit 3000 Euro dotiert.

Zum 19. Mal tigerte Brandenburgs ausdauerndstes Festival, die Ökofilmtour, durchs Land. 66 Filme tourten durch die Mark, oftmals an Orte, „die sonst keine Leinwand haben“, wie Festivalleiterin Katrin Springer zum Auftakt gesagt hatte. Von der Preisjury, zu der unter anderem Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick gehört, auch gekürt wurde „Holy Shit – Mit Sch#!$e die Welt retten“. Der Film von Rubén Abruña erhielt den ebenfalls mit 3000 Euro dotierten Zukunftsfilmpreis.

Für die beste künstlerische Leistung wurde „Die Eiche“ von Laurent Charbonnier und Michel Seydoux geehrt. Das Prädikat „beste journalistische Leistung“ erhält Isa Willingers „Plastic Fantastic“. Eine Jugendjury kürte Yann Sochaczewskis „Kaktus Hotel“ zum besten Kinder- und Jugendfilm. Ein Gewinner der Ökofilmtour ist am 8. Mai im Filmmuseum Potsdam zu sehen: „Hirten - Hüter der Erde“, eine Dokumentation über Hirten weltweit, ist als bester Naturfilm ausgezeichnet worden. Regisseur Mark Michel und die Schäferin Anke Gutendorf stellen sich im Filmmuseum den Fragen von Festivalleiterin Katrin Springer.