800.000 Euro mehr für die freie Szene Wie Potsdam von mehr Theater-Förderung profitiert

Hoffnung für Brandenburgs freie Szene: Das Kulturministerium unterstützt die freien Theater im Land in diesem Jahr mit insgesamt mit 800.000 Euro mehr als 2022. Insgesamt werden somit rund 2,42 Millionen Euro an Förderung vergeben, wie das Ministerium mitteilt. Damit habe sich die Förderung für die Freien Darstellenden Künste seit 2019 mehr als verdoppelt, so Kulturministerin Manja Schüle (SPD): „Das ist ein Durchbruch, ein Statement, ein Bekenntnis. Wir machen das nicht allein für die Freien Theater. Wir machen das für uns selbst, für uns alle.“

Auch Potsdamer Theater profitieren davon. Das T-Werk, im Vorjahr mit 150.000 Euro gefördert, erhält nun 190.000 Euro. Genausoviel erhält die fabrik, die zuvor 160.000 Euro erhielt.

Über einen ebenfalls erhebliche Aufwertung kann sich das Neue Globe Theater freuen, das seinen Sitz in Potsdam hat, aber vor allem als Gastspieltheater unterwegs ist: Statt einer Projektförderung von 17.000 Euro erhält es 2023 eine Jahresförderung in Höhe von 65.000 Euro. Das Theater Poetenpack wird mit immerhin 20.000 Euro mehr gefördert und bekommt nun 90.000 Euro

„Jetzt ist es möglich, deutlich besser finanziert langjährige Arbeiten sowie Einzelprojekte zu fördern“, lobte Frank Reich, Geschäftsführer des Landesverbands Freier Theater den Aufwuchs. Damit könnten nun Honoraruntergrenzen berücksichtigt sowie verstärkt Gastspiele und Festivals durchgeführt werden, so Reich.

Auch von den insgesamt 435.000 Euro Projektförderung profitieren einige Potsdamer Spielstätten. So erhält das Theaterschiff für das Stück „Es bleiben uns die Worte“ 47.000 Euro, die Tanzkompanie Laura Heinecke & Company bekommt für „Feierlichkeiten zur Beerdigung des Kapitalismus“ 45.000 Euro. Das Potsdamer Theater Nadi wird für sein Projekt „Shoku-Ju Ungesprochene Worte“ ebenfalls mit 45.000 Euro gefördert.

Zur Startseite