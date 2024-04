Das jüdische Kulturschiff MS Goldberg tourt wieder durch Brandenburg. Nach dem Start am Mittwoch in Eisenhüttenstadt seien sechs weitere Stationen in Frankfurt an der Oder, Schwedt, Potsdam, Brandenburg an der Havel, Rathenow und Wittenberge geplant, teilte das MS-Goldberg-Team in Berlin mit. Das jüdische Kulturschiff geht an den Stationen jeweils einige Tage vor Anker. Die Tour dauert bis zum 2. Juni.

Dank einer Förderung durch die Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“ könne die MS Goldberg jüdische Kunst und Kultur bei freiem Eintritt präsentieren, hieß es. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Theaterkonzert mit traditioneller und elektronischer Musik, Lieder und Romanzen des in Brandenburg geborenen Komponisten Giacomo Meyerbeer (1791-1864), eine Tucholsky- und eine Friedrich-Hollaender-Revue sowie ein Kurt-Weill-Abend.

Unter dem Titel „Meet a Rabbi“ werden den Angaben zufolge an sechs Stationen auch Workshops angeboten. Schülerinnen, Schüler, junge Erwachsene und andere Interessierte könnten dort „im Austausch mit einem Rabbiner oder einer Kantorin etwas über jüdisches Leben erfahren und vielleicht ein paar Klischees loswerden“. Zu den Workshops wird in Eisenhüttenstadt, Frankfurt an der Oder, Schwedt, Potsdam, Rathenow und Wittenberge eingeladen. (epd)