Erinnern mit „Eulenspiegel“ Rainer Simon und Winfried Glatzeder zu Gast bei den Po

Rainer Simons „Till Eulenspiegel“ ist der Film mit dem wohl berühmtesten Hintern der Defa-Filmgeschichte. Winfried Glatzeder als titelgebender Narr streckt seinen Allerwertesten am Ende den Herrschenden entgegen, nackt. Die Zuschauerschaft in der DDR ließ sich davon nicht schrecken: Rund eine Million Menschen sahen den Film, als er 1974 erschien.

Jetzt ist der „Till Eulenspiegel“, frisch restauriert und digitalisiert, im Rahmen der Sehsüchte zu sehen. Das Studierendenfilmfestival zeigt den Film im Rahmen seiner Retrospektive am 25. April im Filmmuseum Potsdam. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch Hauptdarsteller Glatzeder und Regisseur Rainer Simon wollen an dem Abend Auskunft geben. Glatzeder, der selbst ab 1965 an der damaligen Filmhochschule Babelsberg Schauspiel studierte, ist auch in einem zweiten Film zu sehen. „Der weiße Mantel“, ein Kurzfilm von 1965, zeigt Glatzeder in seiner ersten Hauptrolle. Auch dieser Film aus dem Archiv der Filmuniversität wurde frisch digitalisiert.

Im Jahr ihres 70. Bestehens nutzt die Filmuniversität die Retrospektive, um mit zwei weiteren Filme auf die Geschichte des Ortes zurückzublicken. Am 26. April werden der Dokumentarfilm „Joca“ aus dem Jahr 1988 und der Stopmotionfilm „Kunstmaler“ von 1960 gezeigt. Beide Filme wurden jüngst neu bearbeitet. Wie, darüber spricht Anke Wilkening in einem begleitenden Vortrag. Wilkening ist leitende Restauratorin der Universität und will über Prozesse und die Herausforderungen der Filmrestaurierung informieren. Die Sehsüchte finden vom 25. bis 28. April zum bereits 53. Mal statt. Zum zweiten Mal ist zentraler Austragungsort die Schiffbauergasse. Das studentisch organisierte Festival gilt als das größte Studierendenfilmfestival Europas.