Filmfestival für Gehörlose Erstmals Della-Awards verliehen

Am Samstag (11.11.) ist das 1. Internationale Filmfestival für Gehörlose mit einer Preisverleihung in den Studios Babelsberg zu Ende gegangen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden erstmals die Della-Awards verliehen. Bester Spielfilm wurde die philippinische Produktion „Tell her Flag“ von Real S. Florido.

Als beste Schauspielerin wurde Anne Zander für ihre Rolle in „Du sollst hören“ gekürt, bester Schauspieler wurde Ilan Dwek für „Diagnonsense“. Den Preis für die beste Regie erhielt Christophe Ho, genannt Hrysto, für „Pas le choix“. In der Kategorie „bester barrierefreier Streaminganbieter und Innovation im TV“ wurde das ZDF ausgezeichnet.

Außerdem vergeben wurde der Bernard-Bragg-Preis an Michele Vitale sowie der Gunter-Trube-Preis an den Schauspieler Marco Lipski. Der Della-Award für den besten Kurzfilm ging an „Diagnonsense“ von Regisseur Samuel Dore.

Als bester Dokumentarfilm wurde „Imaginings“ von der niederländischen Regisseurin Anja Hiddinga ausgezeichnet. Das neu gegründete Festival fand vom 9. bis 11. November im Babelsberger Thalia-Kino statt.