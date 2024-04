Flotte Tulpen, gedeckte Tafel Potsdams Wochenende in Bildern

Seit 1996 wird im Holländischen Viertel das Tulpenfest gefeiert. Nach Angaben des Veranstalters kamen am Samstag und Sonntag insgesamt mehr als 20.000 Besucher. „Wir wollen in der größten holländischen Wohnanlage außerhalb der Niederlande zum Start in den Frühling holländisches Lebensgefühl vermitteln“, formulierte der Vorsitzende des Fördervereins Hans Göbel das Ziel des Festivals zum Auftakt.

Vier Stände, zwei davon aus Holland, verkauften Tulpen beim Tulpenfest im Holländischen Viertel. © Andreas Klaer

Aufgespielt zum 22. Tulpenfest. Mehr als 170 Musiker, Handwerker, Händler, Tänzer und Blumenmädchen hatten sich zum Fest am Wochenende angesagt. Tausende Gäste waren erwartet worden. © Andreas Klaer

Mit insgesamt 15.000 Blumen war das Fest ausgestattet. Rund 3000 hingen an einer Wand, die zu Selfies einlud. © Andreas Klaer

... eine Gelegenheit, die viele Gäste auch wahrnahmen. © Andreas Klaer

Am Sonntagnachmittag fand zum Start der Hauptsaison wieder die Flottenparade statt, angeführt vom 72 Meter langen Flagschiff MS „Sanssouci“, das bis zu 600 Fahrgäste fasst. Doch das Dampfschiff „Gustav“ fehlte wie berichtet bei der Parade, Grund ist mangelndes Personal.

Mit Markttreiben und musikalischem Rahmenprogramm buhlte auch die Flottenparade am Sonntag um Gäste. © Andreas Klaer

Bereits zum zehnten Mal waren bedürftige Menschen, kinderreiche Familien, Geflüchtete und Einsame am Sonntag dazu eingeladen, an einer festlich gedeckten Tafel in der Nikolaikirche Platz zu nehmen. Der „Gedeckte Tisch“ soll der Gemeinde zufolge für Solidarität, Gastfreundschaft und Zusammenhalt stehen.

Am Sonntag verwandelte die Nikolaigemeinde mit dem 10. „Gedeckten Tisch“ die Kirche in einen Ort des Miteinanders. © Andreas Klaer