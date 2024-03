Forum Ostmoderne Potsdam Museum untersucht Umgang mit kulturellem Erbe

Im Jahr 2024 liegt die doppelte deutsche Staatsgründung 75 Jahre und die Friedliche Revolution 35 Jahre zurück. Das rückt die in Potsdam leidenschaftlich diskutierte Frage nach dem richtigen Umgang mit dem kulturellen Erbe der Ostmoderne erneut in den Fokus. Das Potsdam Museum will dieser am 14. März in dem „Potsdamer Forum ‘Ostmoderne’“ nachgehen. Untertitel: „Gedanken zum städtebaulichen und künstlerischen Erbe der DDR“.

„Die Ostmoderne ist seit Jahrzehnten ein Teil der Identität Potsdams, die bis heute in verschiedenen Formsprachen im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt sichtbar ist“, sagt Kulturbeigeordneter Walid Hafezi (Grüne). „Das Potsdamer Forum ‘Ostmoderne’“ wolle neue Impulse zum Umgang mit diesem komplexen Erbe setzen. „Dabei ist es sehr erfreulich, dass dieser Austausch nicht nur zwischen Expertinnen und Experten aus Denkmalpflege und Bildender Kunst stattfindet, sondern auch eine breite Öffentlichkeit und deren Perspektive einbezieht“, so Hafezi.

Einladende sind das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege, das Archäologische Landesmuseum und die Landeshauptstadt Potsdam. Sie richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Zunächst sollen vier Impulsvorträge einen inhaltlichen Überblick zur Thematik geben, insbesondere mit Blick auf die restauratorische Sicht auf baubezogene Kunst in Potsdam sowie den gegenwärtigen Umgang mit Ostmoderne. Nachmittags sollen Kunstexpertinnen Bezüge zu Kunst im öffentlichen Raum, Denkmalschutz und Stadtgeschichte diskutieren, gefolgt von zwei thematischen Stadtrundgängen. Formlose Anmeldungen sind bis zum 8. März unter christin.herrmann@bldam.brandenburg.de möglich.