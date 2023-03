Jugend musiziert Landeswettbewerb in Potsdam

Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wird vom 16. bis 18. März in Potsdam ausgetragen. Er steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). In dem größten deutschen Nachwuchswettbewerb präsentieren sich musikalische Nachwuchstalente einer Fachjury und einem interessiertem Publikum. Spielorte sind neben den beiden Häusern der Städtischen Musikschule Potsdam „Johann Sebastian Bach“ das Palais Lichtenau, Helmholtz-Gymnasium, Waschhaus und Schinkelhalle in der Schiffbauergasse sowie Goethe-Grundschule und Grundschule „Max Dortu“.

Insgesamt gibt es über 170 Wertungsspiele, in denen sich junge Musiker:innen um die Preise in den Solokategorien für Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set und Gitarre sowie um Ensemblepreise bewerben können. Alle Wertungsspiele sind öffentlich und kosten keinen Eintritt. Dem Landeswettbewerb vorausgegangen waren Regionalwettbewerbe im Januar, zu denen sich aus ganz Brandenburg 694 junge Musikerinnen und Musiker im Alter von sieben bis 21 Jahren angemeldet hatten. Für den Landeswettbewerb in Potsdam haben sich 329 Teilnehmende qualifiziert. Die Bestplatzierten treten dann beim Bundesfinale vom 25. Mai bis 1. Juni in Zwickau wieder an.

