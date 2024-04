Kammerakademie Potsdam Céline Couson übernimmt kaufmännische Leitung

Die Kammerakademie Potsdam (KAP) begrüßt am 1. Juni Céline Couson als neue kaufmännische Geschäftsführerin. Couson studierte Musik- und Kulturwissenschaft sowie Kulturmanagement in Berlin, Rom und Zürich. Nach ersten beruflichen Stationen bei der Stiftung Berliner Philharmoniker und an der Komischen Oper Berlin war sie zuletzt Referentin für Musik und Fundraising im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., wo sie eine Musikförderung aufbaute. Sie übernimmt ihren neuen Posten von Alexander Hollensteiner, teilte die KAP mit. Bereits zuvor war Adriana Kussmaul zur künstlerischen Geschäftsführerin ernannt worden.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Céline Cousons Erfahrung in den Bereichen Kulturförderung und Fundraising sowie ihre praktische Expertise im Musikmanagement sind ein großer Zugewinn für unser Orchester und eine wertvolle Ergänzung für die Geschäftsstelle. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“, so Kussmaul.

„Ich freue mich sehr darauf, die Erfolgsgeschichte der KAP als eines der besten Kammerorchester Deutschlands gemeinsam mit den Musiker*innen und dem Team fortzuschreiben“, sagte Couson. Besonders wichtig seien ihr eine starke Positionierung des Orchesters in der Öffentlichkeit, die Vernetzung in Stadt und Land sowie der Ausbau von tragfähigen Kooperationen für die Zukunft.