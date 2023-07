Nachhaltigkeitsfestival „Face the Music“ im Waschhaus Was ist ein exzellentes Orchester?

Die Kammerakademie Potsdam (KAP) gilt als exzellentes Orchester. Preisgekrönt, erfolgsverwöhnt, nicht nur in Potsdam oder Brandenburg gefragt. Aber was heißt das eigentlich: Exzellenz? Müsste bei einem solchen Qualitätsurteil nicht auch eine ethische, gesellschaftliche Dimension eine Rolle spielen? Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der KAP, sieht das so. Im Rahmen einer Tagung zum Thema Nachhaltigkeit will er anregen, darüber zu diskutieren. Und damit nicht nur geredet wird, gibt es natürlich auch: viel Musik.

„Face the music“ heißt das Festival am Waschhaus, das dafür den Rahmen bilden soll. Es beginnt am heutigen Freitag (7.7.) mit dem intimen Konzertformat: Zehn Minuten lang spielt ein KAP-Mitglied für einen einzelnen Menschen. Ein Blinddate für beide Seiten und Ausdruck der erweiterten Auffassung von Nachhaltigkeit, um die es dem Orchester geht: Auch Entschleunigung gehört Hollensteiner zufolge dazu. Am Wochenende folgt unter anderem ein Upcycling-Workshop, in dem man Müll in Intsrumente umzubauen lernt oder ein Konzert mit Musik von Schüler:innen des Filmgymnasiums Babelsberg, die sich durch die UN-Nachhaltigkeitsziele inspirieren ließen.

Parallel zum Programm im Waschhaus findet die Tagung „Orchester nachhaltig weiterentwickeln“ am RIFS Potsdam (Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit) statt. Gemeinsam mit dem RIFS hatte sich die KAP um Förderung des Bundesprogramms „Exzellente Orchesterlandschaft“ beworben und dafür insgesamt 400.000 Euro erhalten. Im Jahr 2015 formulierte die UNO 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Unterziele. „Die Kultur wird nirgends genannt“, sagt Hollensteiner. „Diese Lücke müssen wir füllen.“

„Face the Music“, vom 7. bis 9.7. im Waschhaus Potsdam. www.kammerakademie-potsdam.de