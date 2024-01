Potsdams Musikfestpiele verlieren ihren Vize Carsten Hinrichs geht nach Thüringen

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci verlieren ihren neben Leiterin Dorothee Oberlinger wichtigsten Kopf: Chefdramaturg Carsten Hinrichs wird Leiter der Bachwochen in Thüringen. Er soll seinen dortigen Posten noch 2024 antreten. „Meine Zeit bei den Musikfestspielen wird mit Abschluss des diesjährigen Festivals zu Ende gehen“, so Hinrichs, was er „einerseits sehr bedauere“, gleichzeitig freue er sich aber natürlich über die neue Chance. Hinrichs arbeitete von 2009 bis 2012 bereits bei den Festspielen und kehrte 2019 als Chefdramaturg zurück. Seit 2023 war er stellvertretender Künstlerischer Leiter. Sein Vertrag war Anfang 2023 bis 2028 verlängert worden.

Carsten Hinrichs, Jahrgang 1974, studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Romanistik in Heidelberg und Köln. Seine ersten journalistischen Schritte unternahm er während des Studiums in der Presseabteilung von EMI Classics, sowie als freier Mitarbeiter beim Deutschlandfunk und der Deutschen Welle. Von 2003 bis 2011 war er als Programmplaner und Pressechef bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, bevor er seinen Weg in Potsdam unter Andrea Palent begann.