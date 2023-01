Sieben Tage Festival in Potsdam Thalia-Kino wieder bei der Berlinale

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird das Babelsberger Thalia-Kino erneut zur Spielstätte der Berlinale. Als einer von sieben Orten ist das Programmkino vom 18. bis 24. Februar an der Sonderreihe „Berlinale Goes Kiez“ beteiligt. Für das Potsdamer Kino bedeutet das: internationale Filmgäste, roter Teppich und aller Voraussicht nach vollbesetzte Säle.

Die Berlinale würdigt mit der Reihe der eigenen Aussage nach „das Engagement der lokalen Kinos für ein vielfältiges Programm und eine breite Publikumsansprache.“ Berlinale Goes Kiez sei eine Einladung, „die Vielfältigkeit der regionalen Kinolandschaft zu entdecken“, man könne internationalen Gästen ausgewählter Filme „in familiärer Atmosphäre“ begegnen.

Die Kinobetreiber:innen sollen die Besonderheiten der Häuser in einminütigen Videoporträts selbst vorstellen. Die weiteren Kiez-Kinos 2023 sind: Blauer Stern in Pankow, Bundesplatz-Kino in Wilmersdorf, fsk Kino in Kreuzberg, IL KINO in Neukölln, Kino im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg sowie, als Multiplexkino erstmals dabei: UCI Luxe in den Gropius Passagen.

