Tanzinitiative Brandenburg Erstes Netzwerktreffen an der fabrik

Der zeitgenössische Tanz aus der Mark bündelt seine Kräfte: Tanzinitiative Brandenburg heißt ein neues Netzwerk der Region. Am 17. und 18. März kommen Unterstützer:innen des Netzwerks erstmals in der fabrik Potsdam zusammen. Eines der Anliegen ist fabrik-Chefin Sabine Chwalisz zufolge, für mehr Sichtbarkeit von Choreografinnen und Choreografen aus Brandenburg zu sorgen. Auch das Publikum soll an den zwei Tagen unter dem Titel „Tanzlandschaft Brandenburg“ die Möglichkeit erhalten, die Akteure besser kennenzulernen.

„Eine Tanzinitiative auf den Weg zu bringen, ist ein starker Wunsch und natürlich auch eine Verantwortung, die wir schon seit vielen Jahren wahrnehmen“, sagt Chwalisz. „Es ist sehr stark, dass sich mehr als 50 Akteur:innen zu diesem ersten Treffen angemeldet haben.“ Die Idee, die Brandenburger Tanzszene zu vernetzen, habe die fabrik schon länger. „Während der Pandemie konnte sie Form gewinnen“, so Chwalisz. Förderer der Initiative sind Tanzpakt, Land und die Stadt Potsdam.

Statt über die Arbeit auf der Bühne kann man die Tanzschaffenden über Talks und Videoinstallationen kennenlernen, „Aufführungen würden den räumlichen und zeitlichen Rahmen dieses ersten Treffens sprengen.“ Angekündigt sind Tanzschaffende aus ganz Brandenburg: aus Werder, Cottbus und Letschin ebenso wie aus Templin, Stolzenhagen und Birkenwerder. Aus Potsdam ist am Freitag Ludovic Fourest zu Gast, am Samstag Laura Heinecke, Sirko Knüpfer und Anja Kozik. Der Eintritt ist frei. Und auch wenn diesmal vor allem geredet werden wird: „Ein Brandenburger Festival für den Tanz ist ein Format, dass in der Zukunft sicher Raum erhalten wird“, sagt Sabine Chwalisz.

