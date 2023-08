Theater auf dem Winzerberg Irische Komödie zwischen Bananen, Wein und Feigen

Sommerzeit ist Reisezeit. Und wer wollte, der konnte am Samstagabend gleich mehrfach in Raum und Zeit – zumindest theatralisch – verreisen. Das Uckermärkische Wandertheater theater 89 präsentierte im Rahmen seiner diesjährigen Sommertheatertournee der Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkerne im Land Brandenburg auf dem Potsdamer Winzerberg John Millington Synges berühmte Komödie „Der Held der westlichen Welt“.

Sommertheatertournee Die Sommertheatertournee der Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkerne findet noch bis Oktober in acht verschiedenen Brandenburger Städten statt. Sie endet am 3. Oktober in Naugarten/ Nordwestuckermark. Die weiteren Spieltermine sind auf der Webseite des theaters 89 unter www.theater89.de/termine-2023/ zu finden.

In der malerischen Kulisse des als toskanischer Weingarten gestalteten Ensembles hatte das Wandertheater in der Nähe des Weinausschankes eine nur wenige Quadratmeter große, rohe Bretterbühne aufgestellt, die mit einem Riesenfass, hängenden Bierflaschen, einer klappernden Tür und flackerndem Kaminfeuer schnell zum irischen Pub wurde. Denn in einem solchen wird die über 100 Jahre alte Geschichte des Vater mordenden Christopher Mahon erzählt, die Regisseur Hans-Joachim Frank in der deutschen Fassung von Anna Elisabeth Wiede und Peter Hacks kurzweilig und kräftig in Szene setzte.

Dazu braucht er vor allem fünf Vollblutschauspieler:innen, die zusammen mit drei Musikern (Gitarre, Akkordeon, Rahmentrommel) nicht nur die Magie des Fabulierens, sondern auch die des seelenvollen irischen Gesangs entfachten. Nach der eigentlichen Geschichte folgte auch noch eine Viertelstunde Programm, bei dem sich einige Akteure sogar im traditionellen irischen Gesang und auch in gälischer Sprache versuchten.

Und Martin Schneider, der sowohl den heiratswilligen Cousin und auch durchgehend Gitarre spielte, führte das Publikum in das Leben von John Millington Synge (1871-1909) ein und erzählte von dessen schicksalhafter Begegnung mit William Butler Yeats und dessen Ratschlag, doch als Erster über die Aran-Inseln vor der Westküste Irlands zu schreiben. Synge, der vorher uninspiriert als Bohemien in Paris lebte, hat dies in der Komödie in die Tat umgesetzt. Und er fand auf den fast menschenleeren sturmgepeitschten Inseln eine archaische Lebensweise, die in der beginnenden Moderne verloren gegangen war.

Magisches Denken und Fabulieren

Die Geschichte von Christopher Mahon (Christian Schaefer), der angeblich seinen Vater ermordete und auf der Flucht vor Strafe schließlich in der einsamen Kneipe und den liebevollen Armen von Margret Flaherty (Kristin Schulze) landet, wirkt wie eine Mär aus längst vergangenen Zeiten. Denn die Einsamkeit der Inselbewohner:innen, ihre tiefe Religiosität und eine Vorliebe für Poesie und schaurige Geschichten sind Nährboden für ihr ausgesprochen magisches Denken und Fabulieren.

Das mag auf uns Heutige ein wenig fremd wirken, doch der quirligen Schauspieltruppe um Hans-Joachim Frank gelingt es eindrücklich, in dieser kraftstrotzenden Komödie mit ihren liebevoll überzeichneten Charakteren, beispielsweise den Generationenkonflikt zwischen Vater und Sohn bis in die Gegenwart zu transportieren. Man denke nur an die tatkräftigen, sogenannten Babyboomer und ihre Töchter und Söhne, die der empfindsamen Generation Z angehören.

Und auch die derben Frauenfiguren der Wirtstochter und der Witwe Quin (Uta Wilde) spiegeln heute nur einige von vielen möglichen Facetten des Weiblichen, während bei der Uraufführung von „Held der westlichen Welt“ 1907 im Publikum noch die Fetzen flogen, weil das Stück als Schmähung der Moral und der religiösen Werte Irlands angesehen wurde.

Auf dem Winzerberg, der sich mit seinen hohen Mauern, den Bananenstauden, Feigenbäumen und dem Glockengeläut der nahen Friedenskirche hervorragend als Kulisse für sommerliches Open-Air-Theater eignet, wurde diese dreistündige theatralische und musikalische Zeitreise mit viel Beifall aufgenommen.