Trauer um Karl-Heinz Wirth Potsdam-Zeichner im Alter von 103 Jahren gestorben

Ein Stadtzentrum mit Stadtschloss, Garnisonkirche und Stadtkanal, dafür aber ohne Mercure, Staudenhof oder Wilhelm-Galerie: Die Anfang der 1990er-Jahre von Hand gezeichnete Karte des historischen Potsdams aus der Vogelperspektive von Karl-Heinz Wirth war als Poster lange ein Verkaufsschlager. Bis heute hat sie der Lieske Verlag im Angebot. Jetzt ist der Grafiker und Kartograf in Bielefeld gestorben, wie die PNN von dem mit ihm befreundeten Potsdamer Fotografen Lutz Hannemann erfuhren.

Mehr als 2100 Stunden hatte Wirth mit seiner Frau Hildegard „Hilla“ seinerzeit an dem rund zwei Meter breiten Kunstwerk gearbeitet, wie die PNN im Dezember 1992 berichteten. Eine Kopie sollte anlässlich des 1000. Stadtjubiläums 1993 im Potsdam Museum gezeigt werden. Die Idee zu dem Werk war im Februar 1990 beim ersten Wieder-Besuch der beiden gebürtigen Potsdamer in ihrer Heimatstadt entstanden.

Zur Potsdamer Konferenz malte Wirth Schilder für die britische Armee

Dem Kulturstadtverein Potsdam berichtete Wirth mehr über seinen Werdegang: Aufgewachsen ist er erst in einem Haus am Bassinplatz, dann in Babelsberg. Als gelernter Maler arbeitete er während der Potsdamer Konferenz 1945 als Schildermaler für die britischen Streitkräfte. Die Engländer boten ihm danach an, ihn weiter zu beschäftigen - Wirth siedelte nach West-Berlin über. Dort erschien 1957 sein erster dreidimensionaler Stadtplan. Detaillierte Karten aus der Vogelperspektive zeichnete er später auch im Auftrag großer Unternehmen.

Wirth blieb seiner alten Heimat bis zum Schluss verbunden, auch als er nicht mehr reisen konnte. Mehrmals pro Woche habe er mit ihm telefoniert und Postkarten mit Potsdam-Motiven geschickt, berichtet der Fotograf Lutz Hannemann. Karl-Heinz Wirth wurde 103 Jahre alt. Seine Frau war bereits im Alter von 97 Jahren gestorben.

