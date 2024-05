„Wir wollen keine Apokalypsen zeigen“ Dieter Kosslick und sein neues Potsdamer Filmfestival „Green Visions“

Herr Kosslick, mit dem Festival „Green Visions Potsdam” betreten Sie geografisch neues Terrain: Potsdam. Das Thema Nachhaltigkeit aber ist für Sie alles andere als neu, oder?

Als ich Schlussredakteur bei der Zeitschrift „Konkret“ war, 1982, habe ich mich immer gewundert, dass zwei Themen im Heft nicht vorkamen: Ökologie und Frauen. Und als ich dann vorschlug, eine Seite „Ökotips“ zu schreiben, gab es abenteuerliche Diskussionen. Ich habe zum Beispiel über Formaldehyd in Haarshampoo geschrieben. Rolf Schübel, ein bekannter Dokumentarfilmer, sagte mir dann nächtens in einer Kneipe: „Spinnst Du? Formaldehyd? Was hat das mit unserem Leben zu tun?“

Woher kam Ihr Interesse an Ökothemen?

Das war der Marmorkuchen meiner Mutter. Dafür benutzte sie eine orangerote Rührschüssel. Ich hatte gelesen, dass diese Plastikschüsseln mit Cadmium, einem Schwermetall, gefärbt wurden. Und wir hatten den Abrieb aus diesem giftigen Plastik im Bauch. Die Firma hat die Schüsseln dann aus dem Verkehr gezogen. So bin ich thematisch in das Ökothema reingerutscht. Irgendwann wird man dann selbst zum Öko.

Nicht jeder muss die Welt retten, aber für unsere Zukunft sollten wir doch etwas tun. Dieter Kosslick, Festivalchef „Green Visions“

Und 2024 ist Berlin so etwas wie Europas vegane Hauptstadt. Was ist da passiert?

Ich war 1968 in Berlin und habe mir oft in einem Grill am Kurfürstendamm den Magen mit der schlechtesten Currywurst der Welt verdorben. Es gab damals nur Würste in Berlin. Eine solche Veränderung zur Veganer-Hauptstadt ist nur möglich, weil viele junge Leute Massentierhaltung ablehnen. Viele wollen das nicht mehr essen. Und so ist aus einem Essverhalten ein Lifestyle-Thema geworden. Bewusster und gesünder essen.

Dieter Kosslick 1948 in Pforzheim geboren, studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Pädagogik in München und war von 1979 bis 1982 Redenschreiber von Hamburgs Erstem Bürgermeister. Danach schrieb er für die „konkret“. Nach Stationen bei den Filmförderungen in Hamburg, Brüssel und Nordrhein-Westfalen leitete er 18 Jahre lang die Berlinale. 2023 war er in der Jury der Ökofilmtour. 2024 leitet er das Festival „Green Visions Potsdam“, das vom 30. Mai bis 2. Juni erstmals im Filmmuseum Potsdam stattfindet. www.greenvisions-potsdam.de

19 Jahre haben Sie eines der wichtigsten europäischen Filmfestivals geleitet, jetzt quasi das Gegenteil: diesen kleinen Festivalneuling in Potsdam.

Ich habe kürzlich ein T-Shirt gesehen, auf dem stand: „Ich bin Rentner, ich muss gar nix.” Im Ruhestand kann man seinen Leidenschaften ungehindert nachgehen. Und unser Festival ist ja ein Themenfestival und bewusst nicht groß. Aber das heißt nicht, dass man auf Festivalatmosphäre verzichten muss. Im Gegenteil: Die Gespräche über die Filme im Kino und auf unserem Markt sind ein wichtiger Teil.

Welche Beziehung haben Sie zu Potsdam?

Zum einen bin ich von Dieter Wiedemann, als er noch Präsident der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf war, zum Honorarprofessor ernannt worden. Ich habe dort Vorlesungen über Filmfinanzierung und Marketing gehalten. Früher hatte ich im Alten Land einen kleinen Bauernhof gepachtet und unser Nachbar war Schüler des Potsdamer Staudenzüchters Karl Foerster. So haben wir dann seinen wunderbaren Rittersporn und Phlox in unseren „automatischen Blütengarten“ gepflanzt. Seither bin ich Karl Foerster-Fan, und dann lieferte natürlich das Studio Babelsberg großartige Filme wie „Grand Hotel Budapest“ zur Berlinale.

Was genau kann Kino für das Klima tun?

In ihrem neuen Buch „Radikal Emotional“ schreibt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, dass man zwar faktenbasiert diskutieren sollte, aber ohne Emotionen seien Einstellungen schwieriger zu ändern. Ein Film kann emotional berühren.

Nichts ist schöner als im Kino zu träumen. Aber das Kino kann uns auch Entwicklungen zeigen, die wir sonst nicht so sehen könnten. Dieter Kosslick, Festivalchef „Green Visions“

Die Menschen wissen, was der Klimawandel bedeutet, beziehen ihn aber nicht auf das eigene Leben?

Man weiß viel über den Klimawandel und zwei Drittel der Deutschen wollen auch etwas dafür tun. Viele können das Thema nicht mehr hören und wissen nicht, was sie tun können. Beim Potsdamer Klimapreis werden gleich zu Beginn des Festivals Menschen aus Potsdam ausgezeichnet, die sich was einfallen ließen, um das Klima zu verbessern. Und das sind alles Dinge, die unsere Lebensqualität erhöhen.

Sie wollen gar nicht dazu aufrufen, die Welt zu retten?

Nein, nicht jeder muss die Welt retten, aber für unsere Zukunft sollten wir doch etwas tun. Es geht um ökologische Zusammenhänge: Wenn es zu heiß wird, folgen Dürre, Wassermangel und Extremwetter, die sich abwechseln. Das alles hat Einfluss auf unser tägliches Leben. Aber am Samstagabend wird der Bestseller-Autor Frank Schätzing auch über sein Buch „Was, wenn wir die Welt einfach retten?“ vor dem Abendfilm mit dem Literaturkritiker Denis Scheck sprechen. Wir kooperieren da mit dem Literaturfestival LIT:potsdam.

Wir wollen keine Apokalypsen zeigen. Die Realität ist schon dramatisch genug. Dieter Kosslick, Festivalchef „Green Visions“

Viele verbinden Film mit dem Wunsch, dem Alltag zu entfliehen. Wie bringen Sie das kuratorisch mit dem schweren Thema zusammen?

Nichts ist schöner als im Kino zu träumen. Aber das Kino kann uns auch Entwicklungen zeigen, die wir sonst nicht so sehen könnten. Es ist kein Zufall, dass wir mit einem grandiosen Film über Wale im Filmmuseum eröffnen, und gemeinsam mit dem Hollywoodstudio Universal zeigen wir im Thalia Kino einen Film über Extremwetter. Anders Levermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung wird den Film einleiten und über die enormen Folgekosten sprechen, die entstehen, wenn nichts geändert wird. Und die Meeresbiologin Antje Boetius wird im Filmmuseum über die Veränderungen der Meere und seiner Bewohner sprechen.

Apokalyptische Erzählungen wollen Sie aber sonst vermeiden.

Wir wollen keine Apokalypsen zeigen. Die Realität ist schon dramatisch genug. Am Freitagabend zeigen wir zum Beispiel die Deutschlandpremiere von „Food, Inc. 2“ in Anwesenheit des Bestseller-Autors und Produzenten Eric Schlosser. Bauer Karsten Dudziak, bekannt von den TV-Hofgeschichten, wird berichten, was der Klimawandel für ihn bedeutet, und der Schauspieler und Aktivist Hannes Jaenicke wird über sein Buch über die Lebensmittelbranche sprechen.

Und am Sonntag gibt es Familienprogramm mit dem Zeichentrickfilm „Fuchs und Hase retten den Wald“. Die Potsdamer Politökonomin Maja Göpel, Autorin des Buches „Wir können auch anders“, wird dann am Nachmittag und Abend einen Blick in die Zukunft werfen.

„Green Visions Potsdam” soll ausdrücklich Publikumsfestival werden. Wie wollen Sie das schaffen?

Es darf keine sprachlichen und auch sonstigen Schwellen geben. Ich glaube, ins schöne Filmmuseums-Kino geht man gerne, da gibt es auch keine Schwellenangst. Das war auch nach vielen Jahren bei der Berlinale so. Niemand fühlte sich ausgeschlossen.

Ob das Festival sich 2025 fortsetzen wird, ist aber noch offen?

Natürlich müssen wir sehen, wie es läuft. Wir sind da zuversichtlich, dass die Mischung aus Kino, Gesprächen mit Experten und entspanntem Informieren auf dem Markt, ankommen wird. Ein besseres Klima wollen fast alle.

Die gesamte Logistik des Festivals ist von Regionalität geprägt. Dieter Kosslick, Festivalchef „Green Visions“

Wie grün ist „Green Visions” als Festival?

Wir haben eine Umwelterklärung, an der wir uns orientieren. Lieber Zug statt Flieger, aber Gäste aus dem Ausland können wir nur darauf hinweisen. Und wir können sie nicht mit dem Lastenrad vom BER abholen. Unsere Website ist so gebaut, dass sie sich mehrfach öffnet und so Strom spart. Und wir versuchen, Abfall zu vermeiden.

Und die „No Flight Policy”?

Das liegt nicht ganz in unseren Händen: Wir haben Gäste, wie den Produzenten Eric Schlosser aus San Francisco, der kann nur fliegen. Doch die gesamte Logistik des Festivals ist von Regionalität geprägt. Und bei den Lebensmitteln setzen wir auf regionale Produkte.

Warum eigentlich nicht vegan?

Ich selbst esse zu gerne Eier und Käse, um vegan zu sein. Der Stempel „vegan” würde uns als Festival zu sehr stigmatisieren. Wir würden von vornherein die Leute verlieren, die nicht diesem Konzept entsprechen. Auch wenn wir dort Fleisch servieren würden, wären die Diskussionen immens. Aber ich will niemanden gegeneinander ausspielen. Wie andere große Festivals, die Berlinale, der Deutsche Filmpreis und auch die brandenburgische Ökofilmtour – mit der wir übrigens zusammenarbeiten –, sind wir vegetarisch.