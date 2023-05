Wochenendtipps für Potsdam Hommage an den Tango-Rebell und viel Psychobilly

Pfingsten ist noch mal – was? Genau, es geht um Kommunikation. Der Heilige Geist schickte damals Sprachkompetenz auf die Erde, das ist für ein gelungenes Miteinander schon die halbe Miete. Insofern gibt es allen Grund, Pfingsten zu feiern.

Musik ist für friedliche Kommunikation auch gut, und Argentiniens berühmtester Tangokomponist Astor Piazzolla (1921 – 1992) begeisterte nicht nur in seiner Heimat, sondern arbeitete überall auf der Welt. Das T-Werk zeigt am heutigen Freitag das Tanz- und Erzählstück „Piazzollas Tango – eine Hommage an den Tango-Rebell“, mit Michael Ihnow (Regie und Tanz), der argentinischen Tänzerin Celia Millán, Omar Massa (Bandoneon), Tuyêt Pham (Klavier), Sven Holscher (Bass) und Ralf Benschu (Saxophon, Bassklarinette). Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es auf www.t-werk.de und unter Tel. (0331) 73042626.

Bands aus ganz Europa im Lindenpark

Jede Menge befreite Geister treffen beim Psychomania Rumble No. 15 – dem traditionellen Pfingstfestival im Lindenpark, aufeinander. Erwartet werden Bands aus ganz Europa: Aus England Demented are Go mit rockendem Psychobilly und Einflüssen der 60er; für das artverwandte Projekt Demented Hillbillies kommen Musiker aus den Niederlanden dazu, außerdem Batmobile. Aus Ungarn stammen King Cat Rhythm und King Rat Bea, die französische Band Astro Zombies spielt Oldschoolpsychobilly der 90er. Aus Dänemark reist Nekropete an. Aus Deutschland mit dabei: Thee Flanders, die Scum Rats aus dem Ruhrpott, Tom Toxic & the Poison Jerrys mit sogenanntem Holsteinbilly und die Berliner Band Misdemeanour. Das komplette Billypaket gibt es Samstag und Sonntag ab 19 Uhr, Infos zum Ticketverkauf auf lindenpark.de.

Etwas ruhigere Pfingstsonntagsmusiken finden Sie hier: ab 15 Uhr spielt das Orlando-Ensemble mit der Potsdamer Sopranistin Juliane Esselbach und Kollegen in der Gartenanlage des Belvedere Renaissancemusik. Am Jagdschloss Stern ist von 14 bis 17 Uhr der Berlin-Odessa-Express mit dem ukrainisch-russischen Trio Scho und der Urberliner Chanson-Nette zu Gast, mit Chanson, Jazz, Swing, Tango und jiddischen Liedern. Ab 15 Uhr gibt es im Park der Villa Schöningen „Jazz im Park“ mit Michael Gechter (Gitarre) und H.D. Lorenz.