Wochenendtipps für Potsdam Kinosommer, Kiezfest und ein Wiener an der Orgel

Das Wochenende bietet viel mehr als „Sonne und Beton“ – aber mit dem gleichnamigen Film geht’s los. Darin geht es um einen heißen Sommer in der Berliner Gropiusstadt: Wer dort lebt, ist Gangster oder Opfer. Die Freunde Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe, nur Stress zu Hause. Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Den Action-Krimi sehen Sie im Waschhaus-Kinosommer, Open-Air am heutigen Freitag ab 22.30 Uhr.

Das vergnügliche Stück einer feindlichen Übernahme, wie sie offenbar in jedem guten Hause vorkommen kann, wenn man sich einlullen lässt von scheinheiligen Komplimenten, Molières „Tartuffe“, spielt das Poetenpack am heutigen Freitag, morgigen Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag um 17 Uhr im Heckentheater am Neuen Palais. Karten unter www.theater-poetenpack.de.

Im Schloss Sacrow erklingen derweil „Heimatlose Lieder“. Dort ist am morgigen Samstag ab 20.30 Uhr das Frauen-Vokal-Ensembles Aquabella aus Berlin zu Gast für Konzert und Performance mit Seh- und Hörgenuss.

Auf dem Babelsberger Peter-Weiss-Platz vor dem Strahleninstitut findet am Sonntag ab 14 Uhr das Stadtteilfest „Kieztreiben“ statt. Mit Gospelchor und Kiezorchester, Puppentheater, Bandauftritten und Flohmarkt. Außerdem präsentieren sich Babelsberger Sport- und Geschichtsvereine, beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr und das Heidehaus.

Zu Afro Soul mit Alino Yes Papa & The Yes Papa Groov’ lädt das Kunsthaus Sans Titre ein, das Konzert findet ab 16 Uhr im grün-schattigen Hof in der Französischen Straße 18 statt. Um 18 Uhr ist wieder Orgelsommerzeit. Dieses Mal ist der Wiener Domorganist Konstantin Reymaier in der Nikolaikirche zu Gast. Infos auf www.konzerte-potsdam.de.